Alberto Mezzetti nudo in diretta live al Grande Fratello 15

Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi : Nizar piange : Grande Fratello, Alberto Mezzetti infuriato con Aida e Luigi: piccola lite in Casa I concorrenti del Grande Fratello 2018 si stanno davvero divertendo nel vedere i siparietti di Luigi e Aida. A quanto pare, i due sembrano essere più simili di quanto si poteva pensare. Dopo le liti della scorsa settimana, Favoloso ha deciso di […] L'articolo Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi: Nizar piange proviene da Gossip e Tv.

Come Tarzan senza mutande : Alberto Mezzetti - il trash al GF Video : Scena imbarazzante che ha protagonista Come Alberto Mezzetti, il Tarzan del #Grande Fratello 2018. Proprio Come il personaggio che gli ha dato il soprannome, incurante di tutto e di tutti ma soprattutto delle telecamere, decide di cambiarsi le mutande di fronte ai concorrenti. E' vero che all'interno della casa del Grande Fratello la privacy sia ridotta quasi a zero ma, scene del genere si sono viste raramente. Anche la regia ha le sue colpe. ...

Alberto Mezzetti e Aida Nizar hanno litigato? Ecco cos'è accaduto tra i due concorrenti del GF : Perché dopo la puntata serale del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti si è allontanato da Aida Nizar ? Cosa sarà mai accaduto tra i due coinquilini della casa più spiata della tv? C'è sotto qualcosa? ...

Grande Fratello 15 - Alberto Mezzetti (il tarzan di Viterbo) accusato di essere troppo vicino ad Aida. Lui nega - e racconta dettagli a luci rosse : Alberto Mezzetti, il tarzan di Viterbo, “a processo”. Siamo dentro la Casa del Grande Fratello, teatro del brutto episodio di bullismo ai danni della spagnola Aida Nizar, che è costato l’espulsione del concorrente Baye Dame. E Alberto è imputato perché, a detta dei suoi compagni, si sarebbe avvicinato troppo ad Aida: “Prima dell’ingresso nella Casa della Nizar – ha detto lucia Bramieri al responsabile di ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Alberto Mezzetti : prima il litigio con Aida Nizar - poi il racconto a luci rosse : GRANDE FRATELLO 2018, i ragazzi nella Casa sono ancora scossi dall'uscita di Baye Dame. "Doveva essere espulsa anche Aida Nizar": parlano Veronica Satti, Danilo e Alessia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 08:11:00 GMT)

Alberto Mezzetti gela Aida Nizar : “Non sei il mio tipo” : Grande Fratello: alta tensione tra Alberto Mezzetti e Aida Nizar Mattinata difficile nella casa del GF 15 per la conturbante inquilina di origini spagnole Aida Nizar. Difatti quest’ultima, dopo aver ricevuto ieri sera un provvedimento disciplinare da parte della produzione per alcune frasi non proprio idilliache pronunciate nei giorni scorsi, ha avuto poco fa un diverbio con l’amico Alberto Mezzetti. Cosa è successo tra i due ...

“Ora basta”. Grande Fratello - la D’Urso zittisce Matteo. Il calciatore accusa brutalmente Alberto Mezzetti ma Carmelita - già provata dalla questione bullismo - lo ‘abbatte’ in pochi secondi : per lei è standing ovation : Nella terza puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 aprile, Barbara D’Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell’ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Satti hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Durante la serata è andata in onda anche una lite tra ...

Alberto Mezzetti/ Ancora avances a Barbara d'Urso - ecco cosa è successo... (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello Alberto Mezzetti è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 00:43:00 GMT)

Alberto Mezzetti picchiato da Luigi Favoloso?/ Video - confessione shock di Tarzan (Grande Fratello 15) : Luigi Favoloso ha aggredito fisicamente Alberto Mezzetti? Il Tarzan del Grande Fratello 15 lo ha confessato ad Aida Nizar che è rimasta senza parole(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:53:00 GMT)

GF : le rivelazioni di Alberto Mezzetti su Maria De Filippi! : Alberto Mezzetti, conosciuto come il Tarzan di Viterbo ha rivelato qualcosa su Maria De Filippi ai coinquilini della casa del Grande Fratello. Che cosa nasconde il ragazzo dalla chioma fluente? Spetta a voi scoprirlo! Alberto Mezzetti è probabilmente il coinquilino più bello ad essere approdato alla quindicesima edizione del “Grande Fratello“. E’ un ragazzo che di certo non passa inosservato, ha un fisico scolpito, occhi verdi, ...

