Al via la missione InSight della NASA | svelerà i segreti del “cuore” di Marte | oggi il

Spazio : al via la simulazione di una missione umana su Marte : Sono entrati ieri e vi resteranno dentro per 15 giorni, vivendo come se fossero su Marte: i tre membri della missione, finanziata dalla Nasa e l’universita’ del Nord Dakota, dovranno testare il modulo abitativo gonfiabile disegnato dall’argentino Pablo De Leon, professore del dipartimento di studi spaziali dello stesso ateneo, per le future missioni umane sul Pianeta rosso e la Luna. Impegnati in questo compito saranno Nelio ...

Fico : 'Missione compiuta - dialogo M5s-Pd avviato'. Mattarella - e Di Maio - in attesa dell'esito della direzione dem : 'C'è dialogo fra Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il mio mandato si chiude con esito positivo'. Così il presidente della Camera dopo aver riferito al capo dello Stato sulla sua esplorazione. ...

Alessia Prete sviene al Grande Fratello : trasmissione interrotta - portata via in ambulanza : Malore in diretta nella casa del Grande Fratello 15 . Alessia Prete si è sentita male ed è svenuta : Mediaset Extra e il sito web hanno interrotto la diretta: la ragazza è stata portata fuori dalla ...

Missione Gaia : ecco l'identikit di quasi due miliardi di stelle della via Lattea : Fino a qualche decina di anni fa era un'isola misteriosa, un enorme agglomerato di centinaia di miliardi di stelle su cui non si conosceva pressoché nulla. Se poi consideriamo che nell'Universo ...

Alitalia - Commissione Ue avvia indagine su prestito ponte da 900 milioni : ?La Commissione al momento ritiene che il prestito ponte potrebbe costituire un aiuto di Stato e ha avviato l'indagine per "determinare se il prestito soddisfa le condizioni stabilite dalle linee guida"

Sicilia : via libera Commissione Ars a bilancio - ora finanziaria : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sostanzialmente terminato l'esame del bilancio, andiamo avanti con la finanziaria". Così l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao durante una pausa dei lavori della Commissione bilancio dell'Ars che sta esaminando i documenti contabili. I lavori ripren

Siria - spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma : rinviata missione dell’Opac per motivi di sicurezza : spari sul team di sicurezza dell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza. Lo ha riferito ...

Unione Europea - Albania e Macedonia promosse dalla Commissione : “via libera ai negoziati per l’adesione” : Albania e Macedonia vengono promosse da Bruxelles, che dà il suo via libera all’apertura dei negoziati di adesione. Lo hanno comunicato al Parlamento europeo l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini, e il commissario Ue all’Allargamento, Johannes Hahn. La decisione definitiva è ora attesa dal summit dei 28 leader, in programma a giugno. Secondo la valutazione della Commissione Europea, dopo aver ingranato con le ...

Rimasco-Rima riaperta - via libera della commissione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Rimasco-Rima riaperta, via ...

Libia - morto il generale Haftar/ La missione Onu smentisce : "Il nostro inviato ha parlato con lui al telefono" : Libia, morto il generale Haftar, arrivano conferme: braccio destro di Gheddafi, poi l’esilio USA. E’ scomparso nelle scorse ore uno dei più importanti uomini militari e politici della Libia(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:39:00 GMT)

Eutelsat : al via la trasmissione dei canali TV della Nasa in HD e Ultra HD via satellite : Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL), uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha annunciato oggi che i canali Nasa in Alta Definizione (NTV-3) e in Ultra Alta Definizione (NTV-4) vengono trasmessi per la prima volta in chiaro attra...