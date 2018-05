Al Muse la prima del «Genoma scenico»

Mostre e attività nei Musei in Comune per la prima domenica di maggio 2018 : 2/5/2018 – nAnche il 6 maggio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, […]

Vespa Primavera - i primi cinquant’anni si festeggiano nel Museo rinnovato – FOTO : La Primavera fu senza dubbio una delle Vespa più amate, oltre a diventare ben presto un’icona del lifestyle all’italiana. Fu messa in produzione nel 1968 e andò in pensione nel 1982. Oggi la sua erede ne fa propri i valori di dinamismo, gioventù, tecnologia, sicurezza e anche attenzione per l’ambiente. Ma oggi si festeggiano soprattutto i suoi primi cinquant’anni, e lo si fa in un modo davvero speciale. Per ...

Fiat 500 e Panda prima serie esposte al Triennale Design Museum" : ... sottolineando così l'importanza della 'mamma' di tutte le citycar che ha messo in moto la mobilità degli italiani diventando poi un'autentica opera di Design apprezzata in tutto il mondo. A fargli ...

Padova - al Museo Esapolis arriva Parassitopolis : la prima esposizione interattiva sul Mondo dei Parassiti - Artropodi & Co. : Una nuova sala cinema quadridimensionale, alcuni spazi informativi con video ad altissima definizione lungo il percorso museale, una sala laboratorio equipaggiata con moderne tecnologie di microscopia con stereoscopi e microscopi biologici collegati a grandi monitor. Ma anche attività didattiche con scolaresche e pubblico, e una grande sala che espone modelli, preparati e Parassiti anche dal vivo, insieme a vari touchscreen con cui far scoprire ...

Giornate FAI di Primavera - grande successo per il "Museo diffuso" di Calice Ligure : Gli apprendisti Ciceroni a Casa del Console Si è chiusa la prima delle due Giornate di Primavera 2018 all'insegna dell'arte, della cultura e della valorizzazione. La Delegazione Albenga-Alassio e il ...

La natura a due passi : escursione di primavera alla scoperta di flora e fauna al Museo NatuRa : Il pomeriggio di domenica proseguirà poi dalle 14 alle 18 con Scienza in gioco! AVES nel mondo degli uccelli, approfondimento sul mondo degli uccelli, adattamenti al volo, osservazioni allo ...

George Lucas - con Coppola e Spielberg posa la prima pietra del Lucas Museum of Narrative : Da quando è stato deciso che il museo di George Lucas sarebbe nato a Los Angeles, prima di posare la prima pietra del Lucas Museum of Narrative Art è passato un anno: ora, però, il regno del regista ...

Milano. Sboccia la primavera al Museo botanico Aurelia Josz : La primavera Sboccia al Museo botanico Aurelia Josz, che sabato 10 marzo torna ad aprire le porte ai milanesi per

6 marzo - Vincenzo De Feo presenta '...prima del CLICK' a DamArs c/o Museo dell'Arte e della Scienza - Milano : ... Presidente del Comitato Civico "Non sei solo", presenterà la Seconda Edizione del libro "...prima del CLICK" di cui è autore, Museo dell'Arte e della Scienza, in via Quintino Sella,4 a pochi passi ...