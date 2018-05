Al Bano si sfoga | “Ecco la verità sulla fine della storia con la Lecciso”

Mattino Cinque - Al Bano arrabbiato si sfoga con Federica Panicucci : La preoccupazione per i figli, il fastidio per la bufera mediatica intorno alla fine della storia con Loredana Lecciso, il desiderio che si parli di lui solo come cantante: c’è tutto questo nelle dichiarazioni di Al Bano concesse in un’intervista a Federica Panicucci durante Mattino Cinque. Amori di primavera, alcuni vanno e altri vengono. Come la storia di AlBano e Loredana: questa volta l’addio è per sempre? #Mattino5 ...