“Aiuto | brucia tutto” Orrore in cucina a Catanzaro | in piedi davanti ai fornelli | a

(Di sabato 5 maggio 2018) Una tragedia assurda, agghiacciante, una dinamica da film dell’che ha scioccato un paese intero e gli utenti sui social, increduli di fronte a quanto accaduto nelle scorse ore in un’abitazione del rione Fortuna a, in Calabria. Qui una donna si trovava impegnata aidi casa come d’abitudine, intenta a prepararsi da mangiare, quando all’improvviso si è verificato un incidente choc. Dal fornello che stava utilizzando si sono infatti sprigionate di colpo delle fiamme che l’hanno avvolta prima che lei riuscisse a rendersi conto di quanto stava accadendo. L’incendio non le ha dato dato scampo. Così ha perso la vita un’anziana signora di 86 anni che viveva in città, di cui al momento non sono ancora state diffuse le generalità. La donna viveva da sola all’interno dell’appartamento dove è divampato il rogo ed ...