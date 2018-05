Aida Nizar | Grande Fratello 2018 Rottura definitiva con Alberto e scontro con Lucia

Baye Dame - Grande Fratello 2018/ “Aida Nizar? Voglio fare pace con lei!” - la confessione shock : Baye Dame è intervenuto con una diretta Instagram, lanciando un nuovo attacco ad Aida Nizar ma a Verissimo con Silvia Toffanin, dice di voler fare la pace con la spagnola.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:36:00 GMT)

Baye Dame : a Verissimo parla di Aida Nizar e della sua famiglia : Verissimo 2018, Baye Dame dopo la squalifica: “Grande Fratello da sogno a peggiore degli incubi” Ospite a Verissimo 2018, Baye Dame parla così della recente squalifica dal reality: “Fare il Grande Fratello – dice – era il mio sogno e si è trasformato nel peggiore degli incubi“. Il riferimento va a quanto accaduto lunedì scorso […] L'articolo Baye Dame: a Verissimo parla di Aida Nizar e della sua famiglia ...

Grande Fratello 2018 - malore per Aida Nizar in bagno : giorni difficili in Casa : Aida si è sentita male al Grande Fratello 2018, il malore della spagnola però non è un caso isolato in questo periodo: nella Casa, nel giro di una settimana, ci sono stati ben tre casi simili, anche se solo un paio potrebbero essere collegati, ma di sicuro hanno creato molta preoccupazione tra il pubblico, e in alcuni casi anche un bello spavento. Non tutti, secondo noi, sono riconducibili alla tensione e al nervosismo che hanno fatto da padrone ...

Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ Attacco a Luigi Favoloso : "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari" : Grande Fratello 2018, Aida Nizar si confronta con Luigi Favoloso e lancia dure accuse: "Sei stato meschino. Contro di me battute volgari, schifose"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 07:00:00 GMT)

Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi : Nizar piange : Grande Fratello, Alberto Mezzetti infuriato con Aida e Luigi: piccola lite in Casa I concorrenti del Grande Fratello 2018 si stanno davvero divertendo nel vedere i siparietti di Luigi e Aida. A quanto pare, i due sembrano essere più simili di quanto si poteva pensare. Dopo le liti della scorsa settimana, Favoloso ha deciso di […] L'articolo Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi: Nizar piange proviene da Gossip e Tv.

Aida Nizar ha rifiutato due GF prima di quello italiano : ecco perché : Grande Fratello, Aida Nizar si svela: due GF rifiutati prima di quello in Italia, il motivo Le avversità con gli altri concorrenti sono ormai superate per Aida Nizar. La concorrente spagnola di questo Grande Fratello sta cercando di instaurare un rapporto civile con tutti gli inquilini della Casa. Dopo una prima settimana a dir poco […] L'articolo Aida Nizar ha rifiutato due GF prima di quello italiano: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello : i coinquilini complottano contro Aida Nizar! : Al Grande Fratello è tempo di strategie! I coinquilini stanno complottando per buttare fuori dal gioco Aida Nizar! Ecco che cosa stanno studiando per permettere che ciò avvenga! Macchinazione giusta o imbroglio? A voi scoprirlo! I concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, proprio non riescono a simpatizzare con Aida Nizar. Il branco dopo essersi reso protagonista di spiacevoli vicende di bullismo, continua a macchinare ai ...

Baye Dame & Aida Nizar - Grande Fratello 2018/ “Minacciato dopo l'espulsione - ma non mi togliete il sorriso” : Baye Dame è intervenuto con una diretta Instagram e a Spy per parlare della sua esperienza al Grande Fratello e chiarire quanto accaduto con Aida Nizar: ecco le sue parole.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:14:00 GMT)

Aida Nizar svela il perchè della frase ‘razzista’ su Baye Dame : Grande Fratello: Aida Nizar torna a parlare di Baye Dame Lunedì scorso Barbara d’Urso, dopo il putiferio scoppiato la scorsa settimana nella casa più spiata dagli italiani, ha annunciato provvedimenti disciplinari per alcuni concorrenti: Baye Dame espulso per aver avuto degli atteggiamenti inaccettabili nei confronti di Aida Nizar; di contro Aida e Luigi Favoloso direttamente in nomination per delle frasi pronunciate, che hanno indignato ...

Grande Fratello - la bugia imbarazzante di Aida Nizar sui documenti : aveva già rischiato la galera : Tanti, anzi troppi, i segnali che stanno alimentando dubbi sulla verà identità di Aida Nizar al Grande Fratello di Barbara D'Urso . A cominciare dalla sua età, quella dichiarata, cioè 42 anni, e ...

Aida Nizar abbandona il GF 2018? Lucia Bramieri cerca di trattenerla : Aida Nizar abbandonerà il Grande Fratello 2018? Che stia recitando un copione o meno, la concorrente spagnola ha più volte ripetuto di essere disposta ad andare via se non è riuscita nell'intento di portare allegria e positività nel gruppo. Questa è la sua missione, lo ha ripetuto più volte, ma lunedì sera è finita in nomination per il comportamento della sua prima settimana al GF 15 non lo ha gradito, in più è stata definita una provocatrice e ...