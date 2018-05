Aggressione nel negozio | ustionato con l' acido

“Ho ucciso mia moglie - venite a festeggiare”. L’sms horror inviato dal marito fuori di testa agli amici. Prima - l’orribile Aggressione in casa alla moglie. Poi - quel party grottesco nella stessa abitazione. Un racconto da far raggelare il sangue : Sembrava una storia d’amore destinata a durare in eterno, la loro. Iniziata proprio come in un favola con un incontro tra quelli che all’epoca erano soltanto due ragazzini e che poi, col passare degli anni, hanno saputo resistere a ogni sfida e tentazione, arrivando fino all’altare. Purtroppo, però, negli ultimi tempi tra i due, nel frattempo diventati anche genitori di due bambini, le cose avevano iniziato ad andare ...

Bologna - Aggressione sessuale : fermato maniaco seriale. Nel 2014 era già stato condannato - ma niente carcere : È stata seguita e aggredita all’alba di domenica verso le 6 in vicolo Santa Lucia, in pieno centro storico a Bologna, dentro dell’androne di casa. Chi ha violentato sessualmente la studentessa universitaria è stato fermato ieri sera: si tratta di Cesarin Tivadar, romeno, un maniaco seriale che nel 2014 seminò paura nella zona universitaria di Bologna. Un uomo che però già nel 2014 seminò paura nella zona universitaria e che aveva aggredito ...

Cagliari. Nella notte - un'Aggressione con rapina in Via Dante e un arresto per droga : Durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri in Corso Vittorio Emanuele II, hanno fermato l'uomo e, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso ...

Torino - prof picchiato per aver punito alunno/ Altro caso dopo Aggressione al docente nella scuola di Palermo : Torino, prof picchiato per aver punito alunno: Altro caso dopo aggressione al docente nella scuola di Palermo. In un istituto tecnico un insegnante ha ricevuto un colpo alla mandibola(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:09:00 GMT)

Media britannici vedono nella "nuova" bomba aerea russa un segnale di Aggressione - : La pubblicazione ritiene che le munizioni destinate al caccia di quinta generazione Su-57 aumentino i timori sull'eventuale inizio della Terza Guerra Mondiale. L'articolo fa riferimento alle parole ...

Bari - brutale Aggressione nell'area pedonale al Redentore : baby gang rompe due costole a passante : Un uomo di circa 55 anni ieri sera è finito in ospedale, dove si è recato per via di due costole rotte. Il passante è stato assalito senza alcun motivo apparente da una banda composta da una decina di ...

Altra Aggressione a CasaPound : candidato bastonato nella notte : Un'Altra aggressione "antifascista". Ancora i bastoni, ancora la notte, ancora le violenze. Raffaele De Cataldis, candidato di CasaPound al Senato, nella tarda serata di ieri è stato circondato, aggredito e pestato da quattro ragazzi incappucciati armati di spranghe e bastoni.Si tratta del secondo caso in pochi giorni. Solo ieri notte un militare della Folgore e simpatizzante del movimento di destra è stato vittima di un ...

Aggressione a Brumotti - carabinieri di Palermo : “Nella vettura non c’è alcuna traccia di proiettile” : Non è stata trovata alcuna traccia di proiettile all’interno dell’auto della troupe di Striscia la notizia, colpita da una fitta sassaiola nel quartiere Zen di Palermo. Al momento quindi i carabinieri non confermano che contro l’auto sia stato esploso alcun colpo di arma da fuoco. Domenica pomeriggio l’inviato Vittorio Brumotti stava realizzando un servizio sullo spaccio di stupefacenti nel quartiere, quando l’auto sulla ...