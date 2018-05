: Aereo in emergenza a Brindisi, tutto ok - NotizieIN : Aereo in emergenza a Brindisi, tutto ok - TelevideoRai101 : Aereo in emergenza a Brindisi, tutto ok - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Atterraggio di emergenza a #Brindisi per un aereo diretto in Germania Problemi di pressurizzazione… -

Atterraggio diall'aeroporto diper undella compagnia Condor partito dalla Grecia con destinazione Francoforte. Tutti in salvo e illesi i 164passeggeri a bordo e gli 8 membri dell'equipaggio. Sull'in volo erano stati riscontrati problemi di pressurizzazione. Durante la manovra il personale dello scalo diè stato in costante contatto con il comandante dell'seguendo tutte le procedure previste in questi casi.(Di sabato 5 maggio 2018)