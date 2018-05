Adele ha 30 anni

Adele - 30 anni di bellezza fuori dal comune : Voce potentissima, inconfondibile ed emozionante, look tra il moderno e vintage, di ispirazione anni sessanta, stra-copiato da video tutorial che pullulano sul web, è Adele. Persino Lisa Eldridge, guru del trucco e creative director di Lancôme, ossessionata dalla pelle di porcellana e dal cat eye della star ha chiesto al make-up artist della diva, Michael Ashton, un collaborazione per realizzare una video lezione sul look della star. La cantante ...