Acquedotto delle Langhe | approvato bilancio con un utile di 458 250 euro

Acquedotto Valnerina - esposti e indagini sul progetto affidato alla controllata di Acea. ‘Rischio contaminazioni delle falde’ : esposti, diffide e indagini già avviate. Oltre alla richiesta di bloccare i lavori in attesa dei risultati del monitoraggio geologico dell’area. E’ in questo clima che sta procedendo la realizzazione di un nuovo Acquedotto nel cuore della Valnerina, in Umbria, zona di pregio naturalistico e non immune da eventi sismici come ha ricordato il recente terremoto del centro Italia. Si tratta di un nuovo tassello della gestione idrica ...