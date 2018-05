A Roma l'ultimo saluto a Pamela - la 18enne uccisa a Macerata : A Roma l'ultimo saluto a Pamela, la 18enne uccisa a Macerata Lutto cittadino nelle due città in occasione dei funerali della ragazza uccisa a fine gennaio e ritrovata a pezzi in due valigie. Un corteo di familiari e amici ha accompagnato il feretro fino alla chiesa Parole chiave: ...

Concerto Primo Maggio - Roma esibizioni / Foto - i ringraziamenti di Ermal Meta e Ultimo : Da Gianna Nannini a Cosmo, passando per Lo Stato Sociale, Carmen Consoli e Le Vibrazioni: tante emozioni per il Concerto del Primo Maggio. Le esibizioni della festa. (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:08:00 GMT)

Ultimo/ Ritorno alle origini per il ragazzo Romano... ma oggi sul palco! (Concertone Primo Maggio 2018) : Ultimo fa parte della line-up del Concerto del Primo Maggio 2018. Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo è considerato il Re dei giovani, riuscirà a smuoverne le coscienze?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:22:00 GMT)

Ultimo giorno dei casting di X-Factor 2018 a Roma : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:57:03+00:00 Roma – Sono partite da Roma le selezioni dei nuovi talenti di X Factor 2018. I tre giorni capitolini di casting si chiuderanno oggi, 30 aprile. Sono in migliaia gli aspiranti cantati che si sono presentati all’Auditorium Parco della Musica per realizzare il loro sogno. Ma la sfida non è […]

Pagelle Liverpool-Roma 5-2 : Nainggolan ultimo a mollare - Juan Jesus inguardabile : Pagelle Liverpool-Roma 5-2 Alisson 5: raccoglie per cinque volte il pallone nella sua porta. Deve uscire in occasione del cross di Salah che porta al quarto gol e poi non è reattivo sulla testata di Firmino. Fazio 5: partecipa anche lui al disastro della Roma, anche se quello che ha probabilmente meno colpe, ma i compagni lo abbandonano. Manolas 4,5: una notte terribile per uno degli eroi contro il Barcellona. Sempre in ritardo, sbaglia ...

Roma - turisti scalano le Mura Aureliane : l'ultimo scempio dopo i tuffi e le biciclette nelle fontane : Una bravata che poteva finire malamente. Cinque turisti sabato notte hanno scalato le Mura Aureliane a Porta Pinciana. Un'arrampicata folle con i ragazzi che, non riuscendo più a tornare...

Fabrizio Moro e Ultimo - i due Romani da San Basilio a 'L'eternità' : 'In fondo l'eternità per me, sei tu". Questa l'espressione chiave di questo brano racconta Fabrizio Moro . L'eternità è una parola lunga e larga e come questa non ne esistono tante, forse nessuna. ...

Tangenti sanità Milano - il primario Romanò risponde al gip : ultimo interrogatorio di garanzia : Auspica di essere presto “interrogato dai pm”, Carlo Luca Romanò, primario dell’ospedale Galeazzi arrestato sei giorni fa assieme ad altri tre medici, al direttore sanitario del Cto-Pini, Paola Navone, e all’imprenditore Tommaso Brenicci nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità. Romanò oggi è stato sentito (ultimo dei sei arrestati) dal gip Teresa De Pascale e, come si è limitato a dire il suo legale, l’avvocato ...

ToRomania : Tomà - l'ultimo Invincibile. Ora il Grande Torino è di nuovo riunito : Nel 2011 se n'era andato l'unico altro superstite degli Invincibili, il secondo portiere Renato Gandolfi : o ra il Grande Torino in questo mondo non c'è più , vive nei ricordi, nei pochi filmati a ...

Biglietti per Ultimo al Mediolanum Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma : prezzi e prevendita su TicketOne : Ultimo al Mediolanum Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma terrà due concerti speciali nel 2018. Nel mese di novembre, il vincitore del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, si esibirà per due eventi nei palazzetti dello sport, che faranno seguito al tour già in programma e atteso nel mese di maggio. Partirà il prossimo 4 maggio da Bologna la tournée di Ultimo nei club che si chiuderà il 26 maggio al Fabrique di Milano. Dopo il ...

Ultimo ha annunciato due concerti molto speciali a Roma e Milano : Poche settimane prima dell’inizio del suo Peter Pan Live Tour 2018, Ultimo ha annunciato due live decisamente speciali in programma a novembre. Roma, esageriamo !?!? Un post condiviso da Ultimo (@Ultimopeterpan) in data: Apr 4, 2018 at 10:00 PDT Il vincitore delle “Nuove proposte” a Sanremo 2018 per la primissima volta salirà sul palco dei due palazzetti più importanti d’Italia: il Palalottomatica di Roma e il ...

Concerti di Ultimo a Roma e Milano a novembre - nei palazzetti : biglietti in prevendita su TicketOne : Ultimo a Roma e Milano a novembre, in concerto al PalaLottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Ad annunciare i nuovi Concerti ai fan è lo stesso artista che attraverso un post sui social, comunica l'aggiunta di due eventi live nei palazzetti dello sport della penisola attesi per il prossimo mese di novembre. Ultimo a Roma e a Milano a novembre terrà due Concerti: il 2 novembre sarà al PalaLottomatica di Roma e il 4 ...

Pubblicato l’ultimo Romanzo di Mary Shelley : altro che Frankenstein - la vera eroina è una donna : È arrivato nelle librerie italiane, Pubblicato da Edizioni della Sera, l’ultimo romanzo di Mary Shelley: un’opera molto particolare, che abbandona l’antieroe impersonato da Frankenstein in favore di una donna.Continua a leggere