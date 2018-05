A Roma il 12 maggio è tempo di ' Grab bike' | 45 km di pedalata tra le bellezze della

OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma : Lablack comedy “OPSIS”, scritta e diretta da Tommaso Arnaldi, dopo la rappresentazione presso il Teatro Cometa Off di Roma, lo scorso Marzo 2018, all’interno del concorso ShortLAB, torna in scena in occasione del contest “ConCorto 2018”. L’appuntamento è il 4 Maggio 2018 alle ore 21, al Teatro San Genesio di Roma. Giunto alle semifinali di […] L'articolo OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma proviene da NewsCinema.

Ulisse 2018 - puntata 5 maggio : Alberto Angela alla scoperta della Roma sotterranea : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela e la Roma sotto terra, prima parte Non è la prima volta che Ulisse e Alberto ...

Roma - apre la stazione Metro C a San Giovanni. Raggi : «L'inaugurazione il 12 maggio» : Sabato 12 maggio apre la stazione San Giovanni della Metro C. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Roma e l'Italia ritornano a correre. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Fermi - dal 7 al 25 maggio Roma celebra gli ottant'anni del Nobel al celebre fisico : In un percorso che si snoda tra l'università La Sapienza, il Dipartimento di Fisica e il Liceo ginnasio statale Pilo Albertelli, dove ottenne la maturità 100 anni fa, dal 7 al 25 maggio Roma celebra ...

A scuola di scienza 'green' : dall'8 maggio un mese di laboratori e incontri per i bambini Romani 4/8 - : Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità: partirà l'8 maggio, a Roma, 'Dis-Equilibri', un avvincente percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri con specialisti, alla ...

Auditorium Parco della Musica di Roma : programmazione 6 - 13 maggio - : A partire da questa settimana prendono il via gli spettacoli di FLUX. Festival Lituano delle arti, una co-produzione della Fondazione Musica per Roma e dell'Istituto di Cultura Lituano, un festival ricco di appuntamenti a partire dal teatro del ...

