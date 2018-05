A rischio l’autogrill più buono d’Italia | dopo 57 anni di premiata gestione familiare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) Dal 1961 ad oggi, lungo l’autostrada Savona Torino sorge l’area di sosta “Autobar Marenco”, un autogrill anoto a tutti i viaggiatori tra Liguria e Piemonte per la qualità dei suoi panini, fatti a mano ogni giorno con prodotti freschi e locali. Un’attenzione ai viaggiatori che ha fatto guadagnare al bar della famiglia Marenco il primo posto tra le aree di sosta italiane su Tripadvisor, ma anche l’indicazioni su diverse guide turistiche come locale caratteristico, raggiungibile con l’A6 o (a piedi) da Vispa, frazione del comune di Carcare (Sv), come sono soliti fare molti abitanti della vicina Val Bormida. Come per qualsiasi altra area di sosta, la concessione è stata rinnovata ogni novedaglisessanta a oggi, quando i nonni degli attuali gestori hanno aperto il primo chiosco accanto a quello che allora era un semplice benzinaio su una strada che si fermava ...