A Nucita la Targa Florio

raisport.rai

: Rally: Andrea Nucita trionfa alla #TargaFlorio con Hyundai i20 R5 - Sport - - ANSA_motori : Rally: Andrea Nucita trionfa alla #TargaFlorio con Hyundai i20 R5 - Sport - - adridosf : RT @AndreucciPaolo: Dopo PS 16 “Cefalù 3” km 14.70 #targaflorio 1. Nucita 2. #ucciussi 19.2 3. Scandola +52.4 Nucita-Vozzo vincono la 10… - rallyssimo : CIR – Andrea Nucita e Marco Vozzo nella storia! La Targa è loro! -

(Di sabato 5 maggio 2018) Per la prima volta in carriera l'equipaggio del Team Phoenix che nell'occasione ha condiviso l'abitacolo della Hyundai i20 R5, ha vinto la corsa più antica del mondo, quest' anno valida per il ...