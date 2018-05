A Milano campagna ActionAid contro le mutilazioni genitali femminili

Vecchioni - Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere : la campagna e tutti gli eventi : Vecchioni, Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune di Milano lancia la campagna #paritàdigenere ed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo. tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Milano che invita tutti i cittadini a metterci la ...