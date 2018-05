A Cagliari sarà turnover Fazio-Perotti con Sampaoli

Caparezza sarà di nuovo a Cagliari - il 25 agosto - con la tranche estiva del fortunatissimo 'Prisoner 709 tour'. : ... unica data in Sardegna, del cantautore pugliese, organizzato da SEM Organizzazione per la rassegna 'Pop a Impatto Zero Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2018' , per il quale è già partita ...

Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 di Davide Astori : "Questa maglia sarà per sempre tua" : Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. La notizia è stata pubblicata sul sito di entrambi i club.Sopra la scritta una foto che ritrae il capitano, all'interno della stadio Artemio Franchi, mentre mostra la maglia con il numero 13 ed accanto la frase 'Questa maglia sarà per sempre tua'.

Morto Astori - Cagliari e Fiorentina ritirano la maglia numero 13. "Sarà per sempre tua" : Nessuno indosserà più la sua maglia, né al Cagliari né alla Fiorentina. La società rossoblù e quella viola, rispettivamente la squadra che ha...

Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia di Davide Astori : "Questa maglia sarà per sempre tua" : Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. La notizia è stata pubblicata sul sito di entrambi i club.Sopra la scritta una foto che ritrae il capitano, all'interno della stadio Artemio Franchi, mentre mostra la maglia con il numero 13 ed accanto la frase 'Questa maglia sarà per sempre tua'.

Cagliari - il nuovo stadio sarà pronto tra tre anni : capienza da 24-30 mila posti : Sono stati presentati i tre progetti per il nuovo impianto. Tribune coperte e aree commerciali gli aspetti comuni: ora si attende la decisione finale. L'articolo Cagliari, il nuovo stadio sarà pronto tra tre anni: capienza da 24-30 mila posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.