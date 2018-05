5 maggio | un giorno per ricordare i tumori della bocca

Il giorno dei fatti : 4 maggio 1949-tragedia di Superga : La più grande tragedia che abbia colpito il calcio italiano avviene poco dopo le 17 del 4 maggio 1949 quando l’aereo che trasporta i giocatori del grande Torino di ritorno da una partita a Lisbona si schianta contro la collina di Superga. Scompare l’intera squadra con campioni del calibro di Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola. (AdnKronos) L'articolo Il giorno dei fatti: 4 maggio 1949-tragedia di Superga sembra essere il primo su ...

Oroscopo di Paolo Fox di oggi - venerdì 4 maggio 2018. Classifica del giorno : Arriva il fine settimana e immancabili arrivano le previsioni del giorno e l’Oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato sulle frequenze di Radio LatteMiele con le prime anticipazioni sull’Oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 4 maggio 2018. Poi, come sempre accade da qualche anno, interverrà nella nostra trasmissione di Rai 2 “I fatti vostri” per fornire la Classifica settimanale. Come se la passano i dodici ...

Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Maggio 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Venerdì 4 Maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Guai a sentirsi giù perchè le cose sembrano non girare per il verso giusto oggi. Siate ottimisti, liberate la mente dalle preoccupazioni e datevi da fare nel lavoro. Non litigate con nessuno ...

GOVERNO - MATTARELLA “LUNEDÌ CONSULTAZIONI IN UN SOL GIORNO”/ Colle pressa partiti : maggioranza o Governissimo : GOVERNO, le trame di MATTARELLA: lunedì nuove CONSULTAZIONI in un sol giorno. maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre: il Colle attende la Direzione Pd per ufficialità convocazioni(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:55:00 GMT)

Mattarella : ditemi se ci sono altre maggioranze. Lunedì consultazioni in un giorno : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà un nuovo giro di consultazioni con i partiti Lunedì prossimo per cercare di uscire dallo stallo e formare un nuovo governo. 'A distanza di due ...

Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni in un giorno solo lunedì 7 maggio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in una sola giornata, quella di lunedì, "per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo".È quanto si rende noto oggi dal Quirinale. Il calendario sarà ufficializzato nel pomeriggio.

Liberato - “Intostreet” e “Je te voglio bene assaje”/ Video - due singoli in un giorno : il 9 maggio esce il CD? : Liberato, “Intostreet” è il nuovo singolo: Video, dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel; a distanza di 24 ore arriva il nuovo brano “Je te voglio bene assaje”.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:40:00 GMT)

Oroscopo del giorno oggi Giovedì 3 maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Giovedì 3 maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Ottime scelte da fare in questa giornata. Avete la giusta concentrazione per far bene sul lavoro e nella professione ed essere ben visti dal vostro capo, datore di lavoro. Novità anche nel settore affettivo e sentimentale con la ricezione di una lettera, di un messaggio, di un sms molto intrigante. Se siete in coppia splendida potrà essere la serata. Oroscopo di oggi ...

Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 2 maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 2 Maggio 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 2 Maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Eccezionale giornata sembra essere questa per il vostro lavoro e qualche notizia positiva riguardo avanzamenti, riconoscimento di meriti, guadagni extra, potrebbe giungere entro sera. Inviti da ...

Oroscopo del giorno oggi Martedì 1 maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Martedì 1 Maggio 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Martedì 1 Maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Ottime ore, soprattutto quelle della mattinata, per uscire a fare shopping se potete. Potreste trovare il vestito giusto che fa per voi o qualsiasi altra cosa che desideravate da tempo. Attenzione a ...

Napoli - studenti contro l’alternanza scuola-lavoro il 1 maggio. “In questo giorno è inopportuna” : A guastare la festa del Primo Maggio agli studenti del liceo “Garibaldi” di Napoli ci si è messa l’alternanza scuola-lavoro. La classe quarta del classico avrebbe dovuto presentarsi alle nove al Pio Monte della Misericordia come programmato ma i ragazzi hanno alzato la voce attraverso una protesta via Facebook e fatto cancellare la data. Un passo indietro concordato tra la fondazione che gestisce il monumento e il liceo che avevano programmato ...