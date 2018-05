20 anni fa la tragedia di Sarno

Sarno 20 anni dopo - Mattarella : "Una tragedia favorita dallo sfruttamento del suolo" : Il Capo dello Stato: "Quelle immagini sono un monito per l'intera nazione, piogge di straordinaria portata non possono trasformarsi in un cataclisma"

Disastro di Sarno - Mattarella : “20 anni fa un’enorme tragedia” : “A vent’anni dal Disastro ambientale che colpì il comprensorio di Sarno – provocando la morte di 160 persone e lasciando ferite ancor più profonde di quelle inferte al territorio stesso – desidero esprimere la mia vicinanza e confermare la solidarietà del Paese intero ai familiari delle vittime, a tutti coloro che hanno sofferto le terribili conseguenze delle frane e delle alluvioni, a quanti, con tenacia e speranza, ...

Sarno : 20 anni fa l’alluvione. Mattarella “tragedia favorita da incuria” : La tragedia che causò 160 morti, ha ricordato il capo dello stato, fu causata da eventi meteo estremi ma “ingigantita dallo sconsiderato sfruttamento del suolo”

Cosa è cambiato 20 anni dopo la tragedia di Sarno : A venti anni esatti dalla tragedia di Sarno si fa il punto della situazione sul rischio idrogeologico in Italia nel corso di un convegno

Tragedia alla festa : muore a 15 anni davanti ai compagni a causa di 'Netflix' Video : muore a soli 15 anni, durante una festa scolastica, a causa di una #droga chiamata Netflix and Chill. La sfortunata protagonista di questa Tragedia è Leah Kerry che, durante un #Party organizzato per la fine del quadrimestre, avrebbe ingerito tre pasticche della suddetta sostanza stupefacente, morendo a soli 15 anni sotto lo sguardo attonito dei compagni di scuola ed amici. La drammatica vicenda si è verificata a Devon, in Inghilterra, come ...

Superga - 4 maggio 1949 : Torino ricorda la Tragedia di Superga - sono passati 69 anni : Il Mondo era ancora un bambino in quel maledetto 4 maggio, ma il destino lo ha poi legato indissolubilmente alle vicende granata, diventando tra l'altro l'allenatore dell'ultimo trofeo vinto dal club:...

Superga - la tragedia del Grande Torino/ 69 anni dopo Belotti leggerà sulla collina i 31 nomi degli Invincibili : Ricorre oggi il sessantanovesimo anniverarsio della tragedia di Superga in ricordo delle vittime dello schianto aereo che portò via il Torino degli Invincibili(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:07:00 GMT)

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 finiva la leggenda del Grande Torino - 69 anni fa la tragedia di Superga [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Tragedia ad Ancona - Jennifer muore nel sonno a 28 anni : “Aiuto - mamma non si sveglia” : Giallo a Porto Recanati, dove è morta improvvisamente nel sonno Jennifer Giuliani, 28enne di origine romana. A dare l'allarme sono stati i suoi figli di 8 e 2 anni, che hanno chiesto aiuto alla vicina. Ancora mistero sulle cause del decesso, anche se si esclude la violenza.Continua a leggere

Tragedia a Messina : un ragazzo di 16 anni trovato morto in casa : Tragedia a Messina. Un ragazzo di 16 anni, Ferdinando Fiorino, è stato trovato dai genitori morto in casa. Come a Marsala, dove è morto un bimbo di appena due anni, anche a Messina la festa del Primo ...

Tragedia sulle Alpi : la sesta vittima è un comasco di 45 anni : E’ un comasco la sesta vittima della Tragedia sulle Alpi Svizzere, della quale non si avevano ancora le generalità. Si tratta di Andrea Grigioni, 45 anni, residente a Lurate Caccivio (Como), che lavorava come infermiere in Svizzera. L'articolo Tragedia sulle Alpi: la sesta vittima è un comasco di 45 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia in Nepal - morto l'alpinista Simone La Terra : tra pochi giorni avrebbe compiuto 37 anni : Tragedia in Nepal. L’alpinista lombardo Simone La Terra ha perso la vita sul Dhaulagiri (8.167 metri), la settima montagna più alta del mondo. Secondo Dambar Parajuli, di Prestige Adventure, che ha organizzato la spedizione...

PIACENZA - BIMBO DI 5 anni MUORE SCHIACCIATO DA TRATTORE/ Ultime notizie - tragedia sotto lo sguardo dei parenti : Pontenure, BIMBO di 5 ANNI MUORE SCHIACCIATO da TRATTORE: un parente alla guida, forse il padre. tragedia in provincia di PIACENZA, le Ultime notizie: carabinieri indagano sulla dinamica(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Morto un bimbo di 5 anni : «Schiacciato da un trattore». La tragedia sotto gli occhi del papà e dei parenti : tragedia nel piacentino, precisamente a Pontenure, dove un bambino di 5 anni è Morto schiacciato da un trattore, che guidato dal papà si è ribaltato travolgendolo. Il mezzo,...