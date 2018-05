wired

: 10 storie di Superman per i 1000 numeri di Action Comics - micheleiurillo : 10 storie di Superman per i 1000 numeri di Action Comics - pcexpander : 10 storie di Superman per i 1000 numeri di Action Comics #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di sabato 5 maggio 2018) Pietra miliare per i supereroi Dc:, la rivista antologica su cui ha debuttato, ha raggiunto il traguardo dei 1.000e 80 anni di pubblicazioni, diventando il mensile a fumetti più longevo della storia. Per l’occasione, la Dcha annunciato un’edizione deluxe del millesimo numero, con copertina rigida ma soprattutto ricca di sketch inediti, sceneggiature e disegni variant dagli scrittori e artisti più importanti che hanno contribuito a rendere l’Uomo d’acciaio un mito del fumetto mondiale. In 80 anni di storia,ha guadagnato poteri assurdi, è diventato un personaggio di Hollywood ed è morto e risorto più di una volta. Molte dellepiù importanti e significative per il personaggio sono immortalate proprio nei 1.000dipubblicati sinora; di queste, trovate una selezione imperdibile nella gallery ...