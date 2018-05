10 assurdi gadget dedicati a Karl Marx

20 gadget assurdi di Star Wars : Il 4 maggio, per tutti i fan di Star Wars, è il giorno in cui si celebra la cultura legata alla saga. La data è stata scelta partendo dalla celebre citazione “may the force be with you“, che in inglese è stata storpiata in “may the fourth be with you“, ossia “che il 4 maggio sia con te”, per l’appunto. Decisamente adatto per lo Star Wars Day. Per non mancare l’appuntamento, abbiamo deciso di ...