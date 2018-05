ZH | a giudizio due jihadisti Isis di ritorno

Incidenti Liverpoool-Roma - rinviati a giudizio due tifosi giallorossi : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica e rinviati a giudizio i due tifosi della Roma, arrestati a Liverpool per gli Incidenti avvenuti martedì prima di Liverpool-Roma. I due sono Filippo ...

Liverpool - i due tifosi romanisti rinviati a giudizio ma cade l'accusa di tentato omicidio : In carcere, almeno fino al 24 maggio, quando prenderà il via il processo a Liverpool. Hanno evitato l'imputazione di tentato omicidio, ma sono stati rinviati a giudizio i due ultrà romanisti, accusati ...

Scontri Liverpool - i due tifosi della Roma rinviati a giudizio | : Dopo il ferimento di un supporter dei Reds prima del match di Champions League del 24 aprile scorso, gli ultrà si sono presentati davanti al giudice inglese: le accuse sono "disordini violenti" per ...

Donna muore in ospedale. In due rinviati a giudizio : Pieve di Coriano. A processo un medico e un'infermiera per omicidio colposo. Avrebbero somministrato un farmaco ad un'anziana: ma lei era allergica

Fondi Sardegna - due anni all’ex assessore Sergio Milia. A giudizio gli altri imputati : Dopo la condanna in primo grado per l’ex sottosegretaria Francesca Barracciu, arriva un altro verdetto su uno dei filoni dell’inchiesta sui Fondi destinati ai consiglieri regionali. L’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, si è conclusa con una condanna, un patteggiamento e dodici rinvii a giudizio. Si tratta di ex consiglieri regionali della Sardegna accusati di peculato aggravato ...

Morì nel cantiere a Serravalle - due assolti e due a giudizio : CRONACA - Fu un attimo, una manciata di minuti. Tanto bastò perchè Giorgio Aurelio Cristallo, l'operaio di 53 anni di Pozzolo Formigaro perdesse la vita in un cantiere edile, durante degli scavi ...

Firenze - i due carabinieri verso il rinvio a giudizio : «Studentesse violentate» : Avevano bevuto, una grande quantità di alcool, ma soprattutto si erano fidate di loro, perché indossavano una divisa. Del resto, due carabinieri che si offrono di accompagnarle a casa,...

Regione Lazio - due dirigenti a giudizio per atti corruttivi e mai rimossi. Ignorati i rilievi dell’Anac : “Via dopo le elezioni” : Due dirigenti rinviati a giudizio per reati di natura corruttiva ma lasciati da cinque anni al vertice delle rispettive direzioni regionali. Professionisti cui, fra l’altro, sono affidati incarichi molto delicati in settori cruciali come l’ambiente e l’agricoltura. Sono perentori i toni utilizzati da Raffaele Cantone nella missiva inviata poche settimane fa, il 15 dicembre 2017, a Nicola Zingaretti. Il presidente dell’Authority Anticorruzione, ...