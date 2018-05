ilgiornale

: Zermatt, le guide alpine difendono Castiglioni: 'Vinto solo dalle fatalità' - reportitaliano : Zermatt, le guide alpine difendono Castiglioni: 'Vinto solo dalle fatalità' - ChamAfter : RT @CLAUDIOSTERO: Guide Alpine Italiane: i dati raccolti sui fatti della tragedia sulla Haute Route Chamonix-Zermatt, | MountainBlog https:… - CLAUDIOSTERO : Guide Alpine Italiane: i dati raccolti sui fatti della tragedia sulla Haute Route Chamonix-Zermatt, | MountainBlog -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Morire di sci a maggio. Per quel che serve, questo è il tempo dei perché. E, se possibile, delle risposte. Per non lasciare anche i dubbi a sbiadirsi in quel whiteout di gelo, neve e vento che ha ...