Xiaomi in Borsa sfida Apple e Samsung

Xiaomi vuole quotarsi in Borsa e potrebbe battere il record di Alibaba : (Foto: Weibo) Xiaomi ha fatto richiesta per quotarsi in Borsa . La società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la sua offerta pubblica iniziale (ipo, initianl public offering) alla Borsa di Hong Kong. Le banche Clsa, Morgan Stanley e Goldman Sachs sono sponsor dell’iniziativa. È un’operazione monstre, che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. Sarebbe la più grande ipo negli ultimi quattro anni per una ...

