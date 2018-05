Xiaomi alla Borsa di Hong Kong Verso Ipo da 10 miliardi di dollari

La società di smartphone Xiaomi verso l'Ipo più grande degli ultimi 4 anni alla borsa di Hong Kong : Xiaomi si avvicina alla quotazione: la società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la Ipo alla borsa di Hong Kong, nel piano che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe la più grande del suo genere negli ultimi 4 anni per una società tecnologica cinese, dai 21,8 miliardi raccolti da Alibaba nel 2014. Nel file non sono stimate le azioni da collocare, non meno di 10 ...

Xiaomi Redmi 5 Plus soffre di burn in con MIUI 8.4.19 beta - non installatela : Una versione leaked di Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi 5 Plus sta causando gravi problemi al display dei dispositivi sui quali è stata installata.

Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark? : All'evento di presentazione dello smartphone da gaming di Black Shark c'era anche Lei Jun, CEO di Xiaomi, che potrebbe aver avuto al polso una Xiaomi Mi Band 3.

Xiaomi Redmi Note 5 è ufficiale in Cina - con alcune differenze rispetto alla versione indiana : Xiaomi ha presentato oggi Xiaomi Redmi Note 5 in Cina, con alcune differenze rispetto alla versione pro presentata qualche settimana fa in India. Le novità riguardano il comparto fotografico e il sistema operativo.