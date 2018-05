Xi Jinping | la Cina continuerà a innalzare bandiera del marxismo

Boao - Xi Jinping incontra imprenditori cinesi e stranieri : "La riforma della Cina è sempre in divenire" : La Cina dovrà sviluppare con fermezza un'economia mondiale aperta, per dare il proprio contributo allo sviluppo dell'Asia e a quello del resto del mondo. La Cina è favorevole al fatto che anche gli ...

Forum di Boao per l'Asia : Xi Jinping annuncia quattro grandi misure per promuovere l'apertura della Cina : ... non ha soltanto cambiato profondamente la Cina, ma anche ha avuto un impatto significativo sul mondo!" Il mondo attuale sta sperimentando una nuova fase di grande sviluppo, e di grandi cambiamenti e ...

La nuova era della Cina : Xi Jinping proclama i quattro principi essenziali - : La Russia di anno in anno è stata coinvolta attivamente nelle sue attività, che prevede discussioni di questioni globali relative alle prospettive dello sviluppo dell'economia russa, così come ...

Cina - Xi Jinping annuncia riduzione di dazi sull'import di auto : Fa grandi concessioni agli investitori stranieri il presidente Xi Jinping dal palco del Forum di Boao for Asia e nel suo atteso discorso - disinnescando la miccia dei dazi al rialzo - promette di ...

Cina : presidente Xi Jinping promette di aprire mercati a stranieri e di abbassare dazi auto : I mercati guardano al discorso proferito dal presidente cinese Xi Jinping, che con le sue parole smorza i timori di una guerra commerciale contro gli Stati Uniti di Donald Trump.

Forum di Boao : Xi Jinping mostrerà al mondo nuove prospettive della riforma e apertura della Cina : Wang Yi ha rivelato che durante la conferenza, Xi Jinping spiegherà tutta una serie di questioni focali a cui il mondo intero presta grande attenzione come, ad esempio, in che modo la Cina intende ...

Xi Jinping ha dato una missione alla Cina : Rudd è un sinologo, studia la Cina da quarant'anni e in più ha nel proprio bagaglio l'esperienza politica, che gli ha fatto incontrare di persona gli attuali leader cinesi. Probabilmente è uno dei ...

Xi Jinping ha dato una missione alla Cina : Nonostante la mancanza di democrazia e le diseguaglianze crescenti, i cinesi si sentono comunque in un periodo storico fortunato con un leader fortunato. Ma è proprio così? Leggi

Kim Jong-un - vertice in Cina da Xi Jinping : “Denuclearizzare? Dipende da Usa e Seul” : La prima missione all’estero è arrivata a sorpresa in quanto a tempistica. Affatto sorprendente la destinazione: la Cina, alleata storica. Kim Jong-un si è recato in visita da domenica a mercoledì (25-28 marzo) a Pechino su invito di Xi Jinping. Il leader della Corea del Nord è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju: ha incontrato il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan e, in base alle immagini ...

CINA Xi Jinping all'Anp : Solo il socialismo con caratteristiche cinesi salverà il Paese : Alcuni cattolici cinesi fanno notare che Xia Baolong, già segretario del Pcc nel Zhejiang, è stato nominato segretario generale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese. Xia, ...

Russia e Cina sempre più uniteI piani dell'asse Putin-Xi Jinping E l'Occidente diviso adesso trema : L'abolizione del vincolo dei due mandati per Xi Jinping. Il trionfo elettorale per Putin. L'asse tra Cina e Russia si fa sempre più saldo: gli uomini forti dell'Est fanno paura all'Occidente diviso Segui su affaritaliani.it