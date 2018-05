WhatsApp e la fuga dei fondatori anti-Zuckerberg

Pericoloso WhatsApp Plus : l’app trafuga chat e foto dei suoi utilizzatori : Un nuovo rischio osteggia gli utenti per opera di WhatsApp Plus, una versione modificata dell'app ufficiale che promette l'aggiunta di nuove e più avanzate funzionalità, ma che è anche in grado di mettere le mani sulle vostre conversazioni di chat, foto, e perfino sulla rubrica dei contatti. Stando ad un recente report di Malwarebytes Labs, l'app malevola, che si spaccia per originale, è stata prontamente rimossa da Google Play Store ed App ...