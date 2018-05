WhatsApp | chi tiene alla propria privacy dovrebbe smettere di utiilizzarlo

WhatsApp introduce le videochiamate di gruppo e gli stickers : Indietro 3 maggio 2018 2018-05-03T16:34:10+00:00 ROMA – Non solo Facebook.Durante la F8 di San Jose, conferenza annuale per gli sviluppatori, Mark Zuckerberg ha presentato alcune interessanti novità riguardanti WhatsApp.Prima tra queste, l’introduzione delle videochiamate di gruppo. Zuckerberg non si è sbottonato più di tanto sulle caratteristiche della nuova funzione.Sembra però che le videochiamate potranno essere […]

WhatsApp Stories Giochi : Cerchi dei Giochi per le tue storie di WhatsApp? Ecco tutto quello che devi sapere. WhatsApp Stories Giochi: ci sono? Dove si trovano? Come si usano? Tutte le informazioni che abbiamo sui Giochi per le WhatsApp Stories Giochi su WhatsApp Stories Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, la famosa app di messaggistica istantanea usata da milioni di persone in […]

Novità per WhatsApp : video-chiamate di gruppo - adesivi e pubblicità : WhatsApp si rinnova: la nota app di messaggistica potrebbe presto mostrare Novità agli utenti. Jan Koum, il cofondatore di WhatsApp, è uscito dal team a causa di dissidi interni: per lungo tempo si è opposto alla presenza di pubblicità nell’app, ed ora che è out, è ipotizzabile qualche Novità da questo punto di vista. Passando a qualcosa di più allettante, si fa un gran parlare delle video chiamate di gruppo: sarà presto possibile ...

WhatsApp presto videochiamate di gruppo : L'app di messaggistica istantanea più amata al mondo, infatti, permetterà presto di fare videochiamate di gruppo , in stile Skype . A dare l'annuncio ufficiale non è stato il solito team di ...

WhatsApp novità in arrivo : adesivi e video chiamate di gruppo annunciati : Secondo quanto affermato alla conferenza F8 di Facebook, WhatsApp in futuro sarà aggiornato e implementerà le video chiamate di gruppo e gli adesivi.Facebook durante la conferenza F8, ha annunciato che nei prossimi mesi saranno implementate alcune interessanti novità sull’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.WhatsApp le novità annunciate alla conferenza F8 di Facebook: i dettagliIl direttore di ...

WhatsApp pronta con le Video Chiamate di Gruppo : C’è grande fermento in casa WhatsApp e di recente è stata annunciata la prossima funzione che permetterà di fare Video Chiamate di Gruppo su Android ed iOS Video Chiamate di Gruppo su WhatsApp a breve Nel corso di un keynote durante l’F8, che è in corso a San Josè in questi giorni, Facebook, ha annunciato […]

Oculus Go - videochiamate WhatsApp e nuovo Messenger : novità F8 2018 : ... partite di football americano , match della Coppa del Mondo e della Champion's League di calcio, ed eventi di intrattenimento , concerti, spettacoli d'opera e teatrali, con telecamere a 360°, ...

Videochiamate WhatsApp - arrivano nuove notizie dall’evento F8 : Sono attese da un bel po' le Videochiamate di gruppo per WhatsApp, di cui si sta parlando tanto, ma che ancora non sono arrivate nel concreto. A margine dell'evento di iniziazione dell'F8 in corso a San José, Facebook, che sappiamo avere rilevato ormai da diverso tempo il servizio di messaggistica istantanea, ha fatto sapere che la funzionalità verrà integrata a partire dai prossimi mesi, sebbene non siano state fornite indicazioni più precise ...

WhatsApp offrirà presto le video chiamate di gruppo : WhatsApp sarà presto in grado di offrire le video chiamate di gruppo. La conferma arriva da parete di Facebook, nel corso del keynote inaugurale di F8, aperto oggi a San José, California. L'articolo WhatsApp offrirà presto le video chiamate di gruppo proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp chiude ai minori di 16 anni. A nessuno interessa un dato che non si vende : “Il prossimo mese, l’Unione europea aggiornerà la sua legislazione in materia di privacy per richiedere maggior trasparenza riguardo all’utilizzo delle informazioni delle persone online. Whatsapp sta aggiornando i termini di servizio e l’informativa sulla privacy nei Paesi in cui verrà applicata la legge nota come regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr)”. È così che nei giorni scorsi Whatsapp – il popolare ...

WhatsApp : disco rosso per chi non ha 16 anni e possibile funzione rivoluzionaria Video : #WhatsApp si adegua alle Gdpr. Si tratta di un regolamento che, a partire da maggio, vincolera' coloro i quali operano sul territorio dell'Unione Europea, e si occupano di trattamento dei dati, a rispettare alcune norme. Una novita' che risulta particolarmente interessante agli occhi dell'attenzione mediatica, poiché arriva poco tempo dopo la vicenda che ha visto coinvolti #facebook e il suo fondatore Mark Zuckerberg, in merito alla presunta ...

WhatsApp sarà vietato agli utenti con meno di 16 anni : chi ci rimette? : I nuovi termini di servizio in adeguamento al nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali arrivano uno via l’altro e questa volta tocca a WhatsApp. Le nuove condizioni d’accesso all’app più usata in Italia prevedono che gli utenti abbiano più di 16 anni per utilizzarlo. Il Gdpr infatti, già in vigore e applicabile dal 25 maggio, prevede che la raccolta dei dati personali da parte delle piattaforme, per gli ...

WhatsApp cambia regole : accesso vietato a chi ha meno di 16 anni : Anche WhatsApp, la app di messaggistica istantanea comprata da Facebook nel 2014,si adegua alle nuove norme europee sulla privacy. In vista dell’applicazione della Gdpr, il regolamento...