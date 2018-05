Wall Street passa in positivo Piena occupazione in America

Rosso a Wall Street. Dollaro sbanda : Partenza in calo per la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative . ...

Wall Street nel vortice di volatilità - Spotify prende una stecca : , SPOT, , società dell'omonimo servizio di musica in streaming online , hanno lasciato sul parterre il 5,61% a $ 160,46 dopo aver riportato una trimestrale con ricavi a 1,14 miliardi di euro, e con ...

Tesla - titolo ko - -8% - a Wall Street dopo attacco ad analisti di Elon Musk : NEW YORK - Elon Musk gela Wall Street e affonda la sua creatura, Tesla. Quella che doveva essere una semplice conference call dopo i risultati trimestrali si trasforma in uno show del...

Wall Street mette paura ai mercati : ... per un po' si può anche fare, ma quando il tappeto fa "la gobba" significa che è arrivato il momento di fare pulizia … e per davvero! Le previsioni sull'andamento dell'economia per l'anno in corso, ...

DowDuPont in calo a Wall Street nonostante i conti : Teleborsa, - Contenuto ribasso per DowDuPont, che mostra una flessione dello 0,77%. La società ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1,12 dollari, in crescita del 7%. Gli analisti ...

Musk paga lo show con gli analisti. Giù il titolo a Wall Street : 'Se la volatilità vi spaventa, non comprate le nostre azioni'. Gli investitori sembrano avere preso alla lettera Elon Musk, all'indomani della conference call in cui l'ad di Tesla ha presentato i dati ...

Wall Street : Tesla e Spotify in caduta libera dopo i conti : Ma se nel caso del colosso dello streaming musicale a non conquistare il gradimento del mercato sono stati proprio i numeri e le previsioni per il secondo trimestre, nel caso del produttore di auto ...

In rosso la borsa di Wall Street : Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto fermi i tassi di interessi lasciando aperta la porta a ulteriori rialzi del costo del denaro. E' ...

Wall Street potrebbe rimbalzare in avvio - attenzione a Tesla : Qualche spunto potrebbe giungere anche sul fronte della politica commerciale Usa. Oggi infatti una delegazione americana, guidata dal segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, è attesa in Cina per ...

Wall Street scommette - finalmente - sulla musica - : Traduzione per i profani: Lo streaming è un prodotto talmente desiderabile che la gente continuerà a iscriversi e pagare per ottenerlo. J.P. Morgan ha inviato ai suoi clienti una nota su toni ...

Spotify - conti in linea con le attese ma non fa utili. Il titolo crolla a Wall Street : Come dicevamo a preoccupare gli investitori è soprattutto l'aumento della competizione di Apple e Amazon: stanno investendo molto denaro nei loro servizi di musica in streaming. Ma anche l'aumento ...