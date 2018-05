Vulcani | ecco gli effetti della cenere sulla salute

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Anche vivendo a debita distanza dai pericoli delle esplosioni di un vulcano, c’è sempre un notevole rischio per lache dipende da questi “mostri” dalla potenza e daglidevastanti: laca. È composta da fini particelle di rocciaca frammentata, in grado di irritare polmoni, occhi e vie respiratorie. Per questi e altri motivi che vi illustreremo in seguito, bisognerebbe evitare l’inutile esposizione allaca. In alcune eruzioni, le particelle disono così fini da raggiungere i polmoni. Con un’alta esposizione, anche le persone sane accuseranno fastidi nella zona del petto e un aumento di tosse e irritazione. Norman Edelman, consulente scientifico dell’American Lung Association, ha spiegato: “Laca è pericolosa perché è sia inquinante che acida, proprio come nelle piogge acide e nell’inquinamento. Provoca sintomi come ...