Voto subito

huffingtonpost

: Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è pi… - luigidimaio : Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è pi… - Mov5Stelle : Correva l’anno 2016, ascoltate cosa diceva Matteo Salvini su Berlusconi! Dopo meno di 2 anni Salvini però ha cambi… - PediciniM5S : Non è possibile nessun governo del cambiamento con #Berlusconi e il centrodestra. #Salvini si è piegato a lui solo… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Luigi Di Maio non vuole sentir parlare di governi frutto di alchimie e spazzai dubbi su possibili accordi in cui ora possano rientrare i Cinque stelle:"Abbiamo fatto il massimo per arrivare a un governo - dice Di Maio intervistato dal Fatto -. I due sconfitti Renzi e Berlusconi, stanno provando in tutti i modi a fare un esecutivo per tenere fuori il Movimento. E Salvini glielo permette".Di Maio dopo aver provato a fare "un accordo, non era un'alleanza" - precisa- con il Pd non vuole sentire parlare di altro, se non di."Aspettiamo cosa deciderà il Quirinale. Però ricordo che esecutivi tecnici hanno solo tagliato diritti sociali in nome di un'austerity che non è più un principio neanche dell'Europa".Per cui per il leader M5s c'è solo la strada dele senza cambiare la legge elettorale, perché "perderemmo anni a discuterne". "Si ...