Volley | A2 Femminile | S G Marignano e Chieri a confronto per la Serie A1

Volley Femminile - Champions League 2018 : Conegliano per l’impresa. Semifinale da brividi col VakifBank : Conegliano vuole continuare a sognare dopo aver vinto lo scudetto domenica scorsa. Le Pantere giocheranno infatti la Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile: a Bucarest (Romania) si va a caccia di una nuova impresa per provare a salire sul trono d’Europa. Le ragazze di coach Santarelli sono attese dalla durissima Semifinale contro il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti, Campione in carica e desideroso di ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia - la lista definitiva. 21 azzurre per il colpaccio : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha ufficializzato la lista delle 21 atlete che parteciperanno alla prossima Nations League, il torneo internazionale che prenderà il posto del Grand Prix. Il coach marchigiano ha operato oggi gli ultimi tagli dalla rosa di 26 ragazze che aveva presentato un paio di settimane fa e con questo gruppo affronterà la competizione che scatterà tra due settimane negli USA: 15 partite ...

Volley : A1 Femminile - Alice Degradi secondo rinforzo per Firenze : Firenze- Il reparto delle schiacciatrici di posto quattro de Il Bisonte Firenze, già composto dalla confermata Daly Santana e dal nuovo arrivo Nika Daalderop , si arricchisce di un nuovo tassello: il ...

Volley : A1 Femminile - Busto riporta Giulia Leonardi in biancorosso : Busto ARSIZIO , VARESE, - Giulia Leonardi torna a giocare nella società nella quale ha ottenuto le migliori soddisfazioni in carriera. Dopo l'annuncio di Modena di chiudere l'attività di vertice, il ...

Volley Femminile - Champions League 2018 : Final Four spettacolare. Conegliano ci prova - VakifBank favorito : Nel weekend del 5-6 maggio si giocherà la Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. A ospitare l’evento sarà la Sala Polivalenta di Bucarest (Romania). Le migliori quattro formazioni del Vecchio Continente si daranno battaglia per la conquista del trofeo più importante: VakifBank Istanbul, Conegliano, Galatasaray Istanbul e Alba Blaj si contenderanno il trono del Vecchio Continente. Il VakifBank di coach Giovanni Guidetti ...

Volley : A2 Femminile - Chieri e S.G.Marignano si sfideranno in finale : ROMA - Ancora due sfide al cardiopalma hanno deciso i nomi delle due finaliste che giocheranno, a partire da domenica 6 maggio, la seconda promozione in A1. Saranno Fenera Chieri e Battistelli S.G. ...

Volley : A2 Femminile - Semifinali Play Off : domani si giocano le decisive "belle" : ROMA- Il campionato di A2 Femminile continua a mantenere la sua splendida incertezza anche nei Play Off promozione. Entrambe le Semifinali si decideranno alla bella. Le sfide di Gara 2 , andate in ...

Volley : A1 Femminile - Firenze porta in Italia l'olandese Daalderop : Firenze- Il Bisonte Firenze sta preparando con grandi ambizioni la prossima stagione agonistica. Nel quadro della campagna di rafforzamento della rosa la società del presidente Sità ha messo a segno ...

Volley Femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19 : battuta la Rep. Ceca - vinto il girone di Concorezzo : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile. Le azzurre erano già certe del pass ieri sera, oggi hanno però completato l’opera battendo la Repubblica Ceca per 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 25-14) e hanno così vinto il torneo di qualificazione disputato a Concorezzo (Monza) dopo aver già surclassato Norvegia e Austria. Dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Massimo Bellano hanno avuto un calo di ...

Volley Femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara4. Fabris - Wolosz e De Gennaro show : Conegliano Campione. Egonu delude : Conegliano si è laureata Campione d’Italia. Le Pantere hanno sconfitto Novara nella gara4 della Finale Scudetto e hanno così conquistato il secondo tricolore della storia. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in campo oggi al PalaVerde. SAMANTA Fabris: 10. Semplicemente stellare, la donna dello Scudetto. L’opposto croato confeziona la partita partita: 31 punti, 6 aces, 57% in attacco, carismatica e potentissima. I quattro ...

Volley : A2 Femminile - Cuneo e Orvieto portano Chieri e S.G.Marignano a Gara 3 : ROMA- L'A2 Femminile continua a mantenere i contenuti di incertezza che hanno contraddistinto questo campionato tutto l'anno regalando emozioni a non finire anche nelle Semifinali Play Off. Fra Fenera ...

Volley Femminile - CONEGLIANO CAMPIONE D’ITALIA! Pantere in trionfo - demolita Novara! Secondo tricolore della storia : CAMPIONEsse d’Italia! CONEGLIANO ha vinto lo scudetto di Volley femminile, le Pantere hanno conquistato il Secondo tricolore della storia dopo quello del 2016 e ha mandato in visibilio un gremito PalaVerde: tutto il popolo gialloblu è accorso in massa per la festa, le ragazze di coach Daniela Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno chiuso i conti contro Novara. La Imoco ha surclassato la Igor per 3-1 () nella gara4 della Finale ...

Volley Femminile - sarà la notte dello scudetto? Conegliano-Novara - sfida decisiva in gara4 : le Pantere vogliono il tricolore! : sarà il giorno dello scudetto o tutto sarà rimandato alla decisiva bella? La Finale per il tricolore è arrivata al bivio: la gara4 in programma oggi pomeriggio (ore 18.00) potrebbe consegnare il titolo a Conegliano. Le Pantere affronteranno Novara in un gremito PalaVerde (già sold out): di fronte al proprio pubblico le ragazze di coach Daniele Santarelli vogliono chiudere i conti e regalare al proprio pubblico il secondo scudetto della storia ...

Volley Femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - gara4 oggi. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 29 APRILE: 18.00 Imoco Volley Conegliano vs Igor ...