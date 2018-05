Vladimir Luxuria racconta le sue esperienze in gioventù

Pomeriggio 5 - nozze in diretta : Ruggero Freddi sposa il compagno - Vladimir Luxuria l'officiante :

Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ/ Il sì in diretta a Pomeriggio 5 : Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ: la celebrazione del lieto evento in onda su Pomeriggio 5, tra gli invitati Nozzolino e Malena(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:34:00 GMT)

Vladimir Luxuria - su Instagram la foto dell’aggressione a 20 anni : “Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti”. Vladimir Luxuria mette a nudo su Instagram una parte molto privata della sua vita raccontando un episodio che l’ha vista protagonista diversi anni fa, quando presa di mira da alcuni balordi fu vittima di violenza riconducibile non solo bullismo ma anche a ...

“Mi hanno ridotto così”. Vladimir Luxuria mostra la foto choc dopo un pestaggio. Aveva 20 anni : “Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora…” : Negli ultimi giorni è successo di tutto al Grande Fratello 15. Fatti gravissimi che hanno fatto discutere tutta Italia perché un comportamento del genere, quello del branco contro una, come ha detto barbara D’Urso, non è ammissibile in generale, figuriamoci in televisione! La maggior parte degli inquilini della Casa si sono infatti schierati contro Aida Nizar, la spagnola 42enne che per giorni è stata derisa, bullizzata, allontanata ...

Vladimir Luxuria : "Eccomi a 20 anni dopo un'aggressione omofoba. Barba e lividi? Li ho superati entrambi" : "Ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo venti anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti". Vladimir Luxuria, sul suo account Instagram ha postato uno scatto che la ritrae giovane, con il volto segnato dai lividi. L'ex deputata ha subito un'aggressione di stampo omofobo, psicologicamente superata, ma non ancora dimenticata. "Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza ...

Bullismo al GF - Vladimir Luxuria fa una triste confessione a Mattino 5 : Vladimir Luxuria si lascia andare a una confessione dolorosa parlando della squalifica di Baye al Grande Fratello A Mattino 5, Vladimir Luxuria fa una rivelazione molto triste. L’opinionista parla di quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello. Ormai tutto il pubblico conosce gli ultimi avvenimenti del reality. Scendendo nel dettaglio, si sta parlando di Bullismo […] L'articolo Bullismo al GF, Vladimir Luxuria fa una triste ...