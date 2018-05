Vitalizi : De Poli - impegno Senato non si discute : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “L’impegno del Senato ad un percorso con la Camera sul tema dei Vitalizi non puo’ essere messo in discussione. Gli uffici legislativi e amministrativi dei due rami del Parlamento si sono incontrati ieri per valutare in maniera coordinata gli aspetti di diritto e di metodo. Una riunione che fa seguito a quella che come questori del Senato abbiamo avuto una settimana fa con i colleghi della ...

Boeri - avanti su Vitalizi e privilegi pensioni politici : vitalizi e altri privilegi che i politici si sono regalati, come i 'contributi figurativi'? Costano oltre 150 milioni di euro, un risparmio significativo e una sfida che vale la pena portare avanti ...

Vitalizi E PENSIONI/ Il caos che inganna gli italiani (e aiuta i politici) : VITALIZI e PENSIONI vengono spesso confusi, come pure c'è caos sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. MARIO CARDARELLI ci aiuta quindi a fare chiarezza(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ I numeri sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei, di G. CazzolaI NUMERI/ Il rebus del costo del lavoro per il nuovo Governo, di G. Palmerini

Vitalizi - Fico : proposta di riforma entro 15 giorni - sacrifici ora spettano a politica : Via all'istruttoria per superare i Vitalizi . Il presidente della Camera Roberto Fico ha disposto che i deputati questori di Montecitorio presentino entro quindici giorni una proposta per il ...

Vitalizi - Fico avvia istruttoria per superarli/ “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro : “Momento storico” : Vitalizi, Fico avvia istruttoria per superarli: “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro commenta: “Momento storico”. Le ultime notizie: 15 giorni ai questori per una proposta(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:59:00 GMT)

Vitalizi - Fico : 'Occorre che la politica faccia sacrifici per prima' : "Dobbiamo riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa per prima". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in Ufficio di presidenza dando mandato ai ...

Riforma pensioni/ Rizzetto interviene sul taglio dei Vitalizi ai politici (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Rizzetto interviene sul taglio dei vitalizi ai politici. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 aprile(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:06:00 GMT)

Vitalizi per i politici - la beffa : perché potrebbero aumentare : Un servizio della trasmissione di Rete 4 "Dalla vostra parte" fa il punto sulla situazione dei Vitalizi ai politici e spiega perché questi potrebbero aumentare.

Vitalizi consiglieri regionali - Cuda - Pd - : 'Lla politica torni ad essere servizio' : Se c'è un insegnamento che le elezioni del 4 di marzo hanno dato a tutti è questo: la politica torni ad essere servizio, bene pubblico, la smetta, e lo faccia sul serio, di vivere di privilegi e ...