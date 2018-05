Villa Adriana calcio I cat | Porcari | altra rimonta subita

romadailynews

(Di venerdì 4 maggio 2018) Roma – Ilcoglie un altro pareggio e sta per mandare in archivio una stagione con luci e ombre. Il 2-2 sul campo del Setteville Caserosse è sicuramente un buon risultato, considerato che l’avversario è in piena corsa per la conquista della Coppa Lazio, ma mister Diegonon è totalmente soddisfatto. “In questa stagione abbiamo sicuramente collezionato troppi pareggi e tra l’altro molti di questi subendo le rimonte degli avversari, come accaduto pure nell’ultimo turno. Se avessimo avuto un pizzico in più di fortuna e lucidità, magari parleremmo di un campionato diverso a questo punto”.entra poi nello specifico della sfida di domenica scorsa. “Il primo tempo è stato combattuto e il Setteville lo ha chiuso in vantaggio sfruttando un’azione dada fermo, ma anche noi avevamo costruito un paio di buone opportunità. Nella ripresa ...