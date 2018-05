“Vieni a…” Pamela Mastropietro | orrore senza fine Nuove terribili rivelazioni sulle

caffeinamagazine

(Di venerdì 4 maggio 2018) Un’intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso siMastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell’omicidio. “Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva”. I dialoghi – riferisce il ‘Resto del Carlino’ – sono contenuti nella nuova ordinanza di custodia cautelare per omicidio a carico di Oseghale, già in carcere per le accuse di vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di droga a fini di spaccio. Secondo la Procura di Macerata il 29enne nigeriano avrebbe uccisoper cancellare le tracce della violenza ...