VIDEO Chris Froome | la caduta del britannico al Giro d’Italia! Che volo nella

J-Ax in lacrime promuove Beatrice Pezzini in Beautiful di Christina Aguilera (VIDEO) : Beatrice Pezzini in Beautiful di Christina Aguilera riesce a strappare una lacrima a J-Ax. Giunto al suo ultimo Knock Out, il rapper ha dovuto fare la sua ultima scelta, che è ricaduta sulla giovane artista che l'ha fatto commuovere. Si parte immediatamente con qualcosa di forte grazie a Roberto Tornabene, in The Power of Love, che porta un'esibizione convincente e utile a rompere il ghiaccio della serata. A rincarare la dose è Kimberlu ...

CONOR MCGREGOR ASSALE PULMINO A NEW YORK/ VIDEO - Chris Brown : "Siamo tutti pazzi qualche volta" - in passato... : CONOR MCGREGOR ASSALE un PULMINO a New YORK, Video, la follia del campione UFC: ferito al volto Michael Chiesa. E’ successo questa notte nel parcheggio del Barclays Center(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:18:00 GMT)

Il trono di spade : Gwendoline Christie e Nikolaj Coster-Waldau avvistati sul set VIDEO : Mentre le riprese principali della ottava ed ultima stagione televisiva de #Il trono di spade procedono lentamente, le scene più complesse sono attualmente in corso d'opera sul set di Magheramorne, dove è stato allestito un green screen utile a realizzare alcune sequenze innevate, sicura cornice per battaglie all'ultimo sangue tra il regno dei vivi e quello dei morti. Ed è proprio su questo set che gli attori Gwendoline Christie e Nikolaj ...

Tempesta D'Amore - anticipazioni tedesche : Christoph è solo VIDEO : Le prossime puntate della quattordicesima stagione dell'amatissima soap #Tempesta D'Amore, in onda tutte le sere su Rete 4, saranno focalizzate su una serie di vicende tragiche connesse al triangolo amoroso esistente tra Alicia, Viktor e suo padre Christoph. Viktor si innamora di Alicia non appena la vede ma lei, oltre a non ricambiarlo, convola a nozze con Christoph. Subito dopo, ella si rende conto però di aver fatto una scelta sbagliata e che ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Per quanto avrei dovuto fermarmi?’ VIDEO : Anche alla Tirreno Adriatico [Video] i fari sono accesi su #Chris Froome e sul caso che lo vede coinvolto ormai da molti mesi senza che si vedano soluzioni in arrivo. Il campione del Team Sky è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato alla Vuelta Espana, quando gli è stato riscontrato un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Il regolamento permette al corridore di continuare a gareggiare in attesa del verdetto ...

MILLY CARLUCCI - BALLANDO CON LE STELLE / "Vi presento la splendida Christina Ich" - VIDEO (Domenica In) : Ospite a Domenica In, MILLY CARLUCCI ha rivelato qualche piccola anticipazione su BALLANDO con le STELLE, ammettendo che, nella nuova edizione, ad affiancarla ci sarà un terzo conduttore.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:16:00 GMT)

DIRETTA / Dinamo Kiev Aek Atene (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : occasione per Christodoulopoulos! : DIRETTA Dinamo Kiev-AEK Atene: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League che vede di fronte ucraini e greci.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:30:00 GMT)

VIDEO dell’esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle note di Say Something : Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 si è esibito in Midnight Summer Jam e Say Something, due brani estratti dal nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods. Sorpresa sul palco con la popstar, Chris Stapleton! La trentottesima edizione dei Brit ha visto la conduzione di Jack Whitehall, in diretta dalla O2 Arena di Londra. per una serata di musica, tanti premi ed ospiti eccezionali tra cui Foo Fighters, Dua Lipa, Liam Payne e Rita Ora, ...