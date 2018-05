Via Marina | tutto da rifare | il Comune chiede la rescissione del contratto

Via Marina - le mani dei clan sui lavori. 'Pax mafiosa per imporre il racket' : Pare che di fronte a quell'affare si siano fermate pure le armi, dando spazio a una sana forma di diplomazia criminale. Hanno fatto questo ragionamento: evitare scontri diretti, evitare agguati, ...

Viaggi & Turismo : Cesenatico - la vera estate marinara e romagnola : L’anima marinara che si esprime tra le casette colorate che dipingono il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, in cui fermarsi ad ammirare le storiche vele del Museo della Marineria e nei gesti dei pescatori che al tramonto sistemano le reti, di ritorno dal mare. L’accoglienza coinvolgente della Riviera romagnola, sempre a contatto diretto con il mare e con le ampie spiagge sabbiose, che invitano a vivere le giornate al sole. Lo stile di ...

Moby Prince - la verità dopo 27 anni. I pezzi mancanti? I Viaggi della petroliera e le colpe degli alti ufficiali della Marina : E’ finito il tempo delle risposte a brandelli, delle ricostruzioni a pezzi, degli scenari con un colpo di luce accanto a una zona d’ombra, delle sentenze con i buchi. Dei silenzi, dei falsi, dell’omertà. Per la prima volta dal 1991 a Livorno il 10 aprile non è solo il giorno per ricordare. Per la prima volta il quadro del disastro del Moby Prince ritrova molti tasselli al proprio posto. “Elementi che forse nessuno ha ...

«Lavori di restyling a Via Marina - tangenti per sbloccare i fondi» : Metodi diversi, stessa strategia, unico obiettivo: controllare il flusso di denaro pubblico che ruota attorno alle principali attività urbanistiche a Napoli. Ne sono convinti gli inquirenti...

Coste : assessore Veneto - già avViati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Gli interventi previsti dallo studio dell'Università di Padova riguardano tutta la costa veneta, da Bibione alle foci del Po, con interventi mirati ad hoc zona per zona (ne sono state studiate 19) - sottolinea Bottacin - dal sabbiodotto di Bibione ai 'pennelli' di nuova

Coste : assessore Veneto - già avViati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - "In poco meno di un decennio la Regione Veneto ha previsto una spesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la difesa delle Coste. Un investimento previsto dallo studio - progetto elaborato su nostra richiesta nel 2016 dall'Università di Padova. Progetto che non è stato

Napoli - inchiesta sul cantiere di Via Marina : maxiperizia su 80 telefoni e pc : Un lavoro di analisi che viene ritenuto decisivo per capire come sono andate le cose in una delle zona di maggiore interesse per la viabilità cittadina (e non solo). Parliamo...

Al Via la Sagra della Seppia a Pinarella di CerVia : piatti della cucina marinara - musica e mercatini : Si tratta della tradizionale festa di apertura di stagione turistica, ormai alle porte: ai momenti di degustazione si uniscono animazione, spettacoli della tradizione romagnola, momenti musicali, ...