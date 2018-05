Verissimo | Silvia Toffanin dedica uno speciale al talent Amici 2018 Dove e quando andrà

Verissimo : Silvia Toffanin dedica uno speciale ad Amici 17 : Silvia Toffanin condurrà uno speciale su Amici 17 a Verissimo Silvia Toffanin, come ogni anno, dedicherà un appuntamento speciale di Verissimo ad Amici 17. Fin qui nulla di nuovo, penserete voi. Ma il settimanale Chi, sul numero di questa settimana, informa i suoi lettori che quest’anno le cose saranno ben diverse. Il motivo? La conduttrice del Sabato pomeriggio non sarà la sola a condurre l’evento, al suo fianco ci sarà anche la ...

“Gay e felice”. L’attore si confessa da Silvia Toffanin. Il suo coming out fece scalpore e - dopo tanti anni - l’eco non si è ancora spenta. A Verissimo parla con il cuore in mano : “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori.Ti senti sempre di essere o in una lista di quelli che stanno avendo successo o nell’altra, di quelli che ne stanno riscuotendo meno. E’ molto angosciante” ha detto a proposito della scena attoriale americana, in base alla sua esperienza. Una confessione a cuore aperto davanti alle telecamere di Verissimo quella di Rupert Everett che davanti a Silvia Toffanin non ha avuto peli sulla ...

Verissimo sabato 28 aprile : anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo di sabato 28 aprile 2018 Si comincia con la grande canzone italiana, ...

Verissimo - gli ospiti di sabato 28 aprile 2018 : chi c’è da Silvia Toffanin : Verissimo 2018: i nuovi ospiti sono Patty Pravo, Rupert Everett, Giovanni Allevi, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci Mediaset rivela ufficialmente i nomi dei nuovi ospiti di Verissimo 2018. Nel nuovo appuntamento, in programma per sabato 28 aprile, nel pomeriggio di Canale5, Silvia Toffanin intervista non pochi personaggi del mondo dello Spettacolo. Stiamo parlando nientedimeno che […] L'articolo Verissimo, gli ospiti di sabato 28 aprile ...

“Ritorni con Max?”. Verissimo - le parole di Bianca Atzei. Fresca di ritorno dall’Isola dei Famosi - la cantante si è concessa una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Alle domande su Biaggi non si è tirata indietro e ha risposto a cuore aperto - sorprendendo tutti : Bianca Atzei nell’ultimo periodo ha sofferto molto. Il dolore provato dopo aver chiuso definitivamente con il suo ex Max Biaggi l’ha così turbata da spingerla addirittura ad allontanarsi dall’Italia, accettando di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. Una decisione drastica che, di fatto, non le ha impedito in questi mesi di pensare ancora a lui. Bianca Atzei soffre ancora per Max Biaggi? Che cosa prova adesso per lui? Quali ...

"SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA TORNATI INSIEME"/ Roberto Alessi conferma - Verissimo invece... : FABRIZIO CORONA e Silvia PROVVEDI sono TORNATI insieme: Roberto Alessi annuncia il rientro della cantante a Milano per lunedì e il suo ritorno a casa dell'ex re dei paparazzi.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Verissimo - Francesca Cipriani si presenta conciata così : il gelo in studio di Silvia Toffanin : Nella puntata speciale di Verissimo dedicata all'Isola dei famosi, non poteva mancare la vincitrice morale del reality, cioè Francesca Cipriani. La presenza della showgirl è sembrata quasi un'incoronazione simbolica, e proprio a colpi di simboli è apparsa ai telespettatori. Appena arrivata in studio, la Cipriani aveva sulla testa una vistosa corona bianca da Regina dei mari.

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile : Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso da Silvia Toffanin : VERISSIMO torna in onda oggi, sabato 14 aprile, alle 16.10 su canale 5. ospiti di Silvia Toffanin sono Alessia Marcuzzi, Barbara D'Urso, Elena Morali, Annalisa.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 04:39:00 GMT)

Verissimo ospiti : Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi da Silvia Toffanin : Barbara d’Urso e Marcuzzi si svelano dalla Toffanin domani a Verissimo Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi saranno le ospiti della puntata di domani a Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin. La conduttrice di Pomeriggio 5 si racconterà domani a tre giorni dall’inizio del suo Grande Fratello 15. Barbara ha svelato proprio durante la puntata di ieri che il reality di Canale 5 è già iniziato in quanto sono entrati in una sorta ...

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago rivela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...