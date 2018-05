Verde pubblico a Isernia | il Comune cerca un' impresa per gestire il servizio

Verde pubblico a Ragusa - intervento di Elisa Marino : Il vento forte potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini a Ragusa a causa del Verde che non viene curato come si dovrebbe

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il Verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...