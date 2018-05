Venerdi 4 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - venerdì 4 maggio 2018. Su Rai1 La Corrida di Carlo Conti : Ludovica Caramis e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Corrida Torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In questo quarto appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, canti, ...

Targa Florio "E' un motivo d'orgoglio per la Sicilia" start domani venerdì 4 maggio da Palermo e subito la prova Spettacolo "Blutec" : ... Galioto su Lancia Fulvia, Gentiluomo su Alfa Romeo GT e Giaconia di Migaido su Porsche 356, Proprio la prova Spettacolo "Blutec" sarà trasmessa da RAI Sport in leggera differita, mentre speciali ...

Una città da Nobel. Domani - Venerdi' 4 maggio arriva a Perugia Jean-Pierre Sauvage - premio Nobel per la chimica 2016 : Alle ore 15.00 sempre di venerdì 4 maggio, sarà al Post per incontrare da vicino i sostenitori del Museo della Scienza di Perugia. Un'occasione veramente unica, un tu per tu con il Nobel che il museo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 4 maggio 2018: Mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) trama alle spalle di Marina (Nina Soldano) in accordo con Veronica Viscardi (Caterina Vertova), Sandro (Alessio Chiodini) si confronta con il vero volto di suo zio Alberto (Maurizio Aiello) e prenderà un’inattesa decisione sui Cantieri… Vittorio (Amato D’Auria) tenta senza successo di aiutare Anita (Ludovica ...

Allerta Meteo - forte maltempo anche Venerdì 4 Maggio in tutt’Italia : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti della depressione già attiva sulla nostra penisola, che continuerà a determinare una fase di maltempo ancora fino alla giornata di domani, con precipitazioni più frequenti sul nord-ovest, sulle zone appenniniche settentrionali e localmente sulle regioni del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 4 maggio 2018: Pomeriggio – Dolores crede che la richiesta di divorzio sia solo uno scherzo di Pedro. Beatriz vuole partire per Madrid, con il benestare dei suoi genitori. Aquilino non accetta tale partenza e dà in escandescenze: trascina Beatriz al capanno di caccia e… Prima serata – I poveri di Puente Viejo, dopo l’intervento di Carmelo, accusano Julieta di averli traditi. ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : prove libere - venerdì 4 maggio - . Programma - orari e tv : Tutta la giornata sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere del GP di Spagna. Il ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : prove libere (venerdì 4 maggio). Programma - orari e tv : Tutto pronto per il primo GP europeo del Motomondiale. Si correrà in Spagna, a Jerez. In MotoGP il leader del Mondiale è Andrea Dovizioso ma l’attesa è tutta per Marc Marquez, che quest’anno pare incontenibile. Anche in Moto2 comanda l’Italia, con Francesco Bagnaia che deve difendersi dall’assalto dell’altro Marquez, Alex. In Moto3, invece, c’è uno spagnolo davanti a tutti, Jorge Martin, ma gli italiani sono ...

Meteo Roma. Le previsioni per venerdì 4 Maggio 2018 : Meteo Roma. Domani a Roma è previsto tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi; possibili temporali al pomeriggio. Nel Lazio nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse. Meteo Roma. Le previsioni per venerdì 4 Maggio 2018 Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi; possibili temporali al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento a partire dalle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e ...

CENTRO DI MEDIAZIONE - Venerdì 4 maggio alle 18 nello Spazio Grisù - via Poledrelli 21 - : 'Laboratorio Giardino': incontro per progettare il festival 'Giardino d'estate' 03-05-2018 / Giorno per giorno Anche questa estate, il Parco Giordano Bruno - dietro l'Asl di Via Cassoli - si prepara ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 4 maggio 2018: Bill Spencer (Don Diamont) ordina a Justin Barber (Aaron D. Spears) di dare il via al piano che manderà letteralmente in fumo l’edificio della Spectra Fashion il giorno prima che vada in scena la loro sfilata. Sally Spectra (Courtney Hope) non sa quello che sta per succedere ed è piena di aspettative per il futuro; con lei tutto il suo staff… Thomas (Pierson Fodè), ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 4 maggio : Pioggia, nuvole e temporali. Pioggia, nuvole e temporali The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 4 maggio appeared first on Il Post.

Rassegna letteraria "Donne e scrittura". Venerdì 4 maggio - ore 18.30 - apertura con la scrittrice Margherita Oggero : Intanto il mondo va avanti e le interroga senza risparmiarle: dalla guerra alla Torino postbellica che si avvia alla ricostruzione, passando per Bartali e Togliatti, gli anni delle rivolte ...

Un posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...