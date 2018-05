Veltroni | Pd tra asilo Mariuccia e conte ugolino

Walter Veltroni a Otto e Mezzo : "La sinistra ha raggiunto il punto più basso della sua storia" : "La sinistra ha raggiunto il livello più basso della sua storia. Ha perso metà dei suoi elettori, un referendum molto importante che ho sostenuto, le amministrative e le politiche. Ma vuoi fermarti a capire cosa sta succedendo?". Così l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, a 'Otto e Mezzo' su La7."Sono preoccupato e angosciato, come tutti gli italiani, ci stiamo abituando a considerare normale ciò che non lo ...

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

Elezioni 2018 - Veltroni : “La sinistra ha perso il rapporto con il popolo. Il Pd dialoghi con M5S” : Secondo l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, la sconfitta elettorale "non nasce per caso. Non è un accidente. La sinistra non ha colto la trasformazione della società. Ha perso il rapporto con il popolo. Senza il popolo non esiste sinistra".Continua a leggere

Pd - da Veltroni a Calenda fino a Cacciari : “Se lo chiede Mattarella è giusto trattare per un governo con il M5s” : L’ultimo in ordine cronologico è Walter Veltroni, fondatore e primo segretario. Prima ci sono stati Gianni Cuperlo, Carlo Calenda e Andrea Orlando. E poi, ovviamente, una serie di intellettuali che Matteo Renzi aveva messo in soffitta bollandoli come “gufi“. Il tema è tra i più delicati: appoggiare o no un governo guidato dal Movimento 5 stelle? Domanda alla quale tutti o quasi i leader dem hanno già risposto. ...

Bragaglio e il Pd - tra Veltroni - Gori Cominelli e Girelli - LA LETTERA : ... ambientalismo e la rete dei diritti civili rappresentano storie politiche ed esperienze amministrative autentiche, partecipate e praticate nel sociale, in molti comuni, nel mondo del lavoro e del ...

Da Alfano milanista a Veltroni giallorosso. La fede (calcistica) tradita per la politica : L'undicesimo comandamento è: non cambierai mai la squadra per cui tifi. Vale per chiunque: si mutano mogli, città e lavori, si sbianchettano case, indole e calligrafie, ma non la propria squadra del cuore.Ah no. Scusate. Non vale per i politici italiani. Che squadra l'hanno cambiata molte volte per convenienza. L'ultimo di cui si abbia notizia è Angelino Alfano. A cui ieri Silvio Berlusconi, dal palco milanese del teatro Manzoni, ...

Roma : Veltroni - sinistra vinceva nelle periferie - dobbiamo ricucire la città : Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Non e' vero che Roma è ingovernabile, nessuna città lo è. Però a Roma si viene solo se si ha una idea generale, quella di unificare la città". Lo ha detto Walter Veltroni alla presentazione del libro di Roberto Morassut sullo periferie Romane con Francesco Rutelli e Luci