Vaccini | farli in gravidanza per proteggere i neonati 

meteoweb.eu

: @JohnSmith120652 @Funambolo82 I vaccini obbligatori sono obbligatori per un motivo e tutti contro virus che si risc… - the100lov3r : @JohnSmith120652 @Funambolo82 I vaccini obbligatori sono obbligatori per un motivo e tutti contro virus che si risc… - ricdil1 : RT @paolocristallo: @DinoGiarrusso @CarloCalenda È paradossale obbligare i bambini a sottoporsi a 10 vaccini obbligatori, ma poi farli amma… - MarinoBruschini : Retweeted Paolo Cristallo (@paolocristallo): @DinoGiarrusso @CarloCalenda È paradossale obbligare i bambini a sott… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) “Un neonato con la pertosse rischia di morire, uno con l’influenza puo’ aggravarsi fino a rendere necessario il ricovero, l’unico modo peri piccoli e’ vaccinare la mamma nell’ultima fase della, in modo che trasferisca loro gli anticorpi attraverso la placenta”. Lo ha detto Paolo Bonanni, ordinario di igiene presso la facolta’ di medicina e chirurgia di Firenze, nel corso del convegno ‘Vaccinazioni: un futuro di salute 2018’ svoltosi oggi nel capoluogo toscano. “L’influenza contratta dalla futura mamma – ha precisato sempre Bonanni – puo’ provocare malformazioni fetali nella prima fase della, oltre a gravi polmoniti per la mamma, tanto che e’ la terza causa di morte per le donne incinte”. “Spesso – ha aggiunto – vaccinarsi durante la ...