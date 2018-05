Uva sulla Var | “sì ma tempi non brevi”

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) “La Federazione italiana è stata all’avanguardia a introdurre il Var, la Fifa ha deciso di accelerare portandolo ai Mondiali. L’Uefa non è contraria, pensa che sia un percorso di non ritorno. Inon saranno brevi”. Lo ha detto Michele Uva, direttore generale della Figc e vicepresidente Uefa, in un incontro a Dogliani sul rinascimento del calcio italiano. “Le partite sono tantissime, 5.000 tra tutte le coppe, ci vorrebbero troppi arbitri e dovrebbero provenire solo dai Paesi che lo usano. È un percorso complesso che richiederà anche investimenti in tecnologie”, ha aggiunto. L'articolo UvaVar: “sì manon brevi” CalcioWeb.