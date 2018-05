Uva | Sì alla Var Uefa ma tempi non brevi

Christian e DUvan Zapata convocati dalla nazionale della Colombia : Sono due i giocatori Colombiani che militano in Serie A convocati dal ct José Pekerman per le amichevoli dei ‘cafeteros’ contro Francia e Australia in programma il 23 ed il 27 marzo. Si tratta di Duvan Zapata, attaccante della Sampdoria, e di Cristian Zapata, difensore del Milan. Non parteciperà invece ai due match di preparazione ai mondiali in Russia lo juventino Juan Guillermo Cuadrado. L’elenco dei convocati. Portieri: ...