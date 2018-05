Uva | “L’Uefa è favorevole al Var | il problema sono le tempistiche”

calcioefinanza

(Di venerdì 4 maggio 2018) “La Federazione italiana è stata all’avanguardia a introdurre il Var, la Fifa ha deciso di accelerare portandolo ai Mondiali. L’Uefa non è contraria, pensa che sia un percorso di non ritorno, ma i tempi non saranno brevi”. Lo ha detto Michele Uva, direttore generale della Figc e vicepresidente Uefa, in un incontro a Dogliani sul … L'articolo Uva: “L’Uefa èal Var: ille tempistiche”