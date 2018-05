Usa vs hacker | come funziona il corso di addestramento reclute in cyber-sicurezza

Zuckerberg - Facebook vince primo round al Congresso Usa/ Cambridge Analytica si difende - “nessun hackeraggio” : Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:32:00 GMT)

Hacker attaccano alcuni switch Cisco Usati in data center di tutto il mondo - : Vulnerabilità critiche in alcuni switch di Cisco hanno permesso a cybercriminali di attaccare dispositivi sfruttati in vari data center di tutto il mondo. Venerdì 6 aprile, cybercriminali hanno attaccato alcuni switch di Cisco collocati data center in Russia e Iran, lasciando come segno di riconoscimento una schermata , visibile da Terminale, con ...

Rep. Ceca estrada hacker russo in Usa : 01.40 La Repubblica Ceca ha estradato negli Usa un hacker russo, Yevgeniy Nikulin, considerato coinvolto negli attacchi informatici del 2016 volti a interferire nelle elezioni americane vinte dal presidente Donald Trump. Nikulin, ricercato anche in Russia per frode, era rinchiuso in un carcere di Praga dal 2016 dove è stato arrestato in un'operazione congiunta con l'Fbi. Il ministero dei Giustizia di Praga ha confermato, via Twitter ...

Usa accUsano l'Iran di avere hackerato 300 università - anche in Italia : Usa accusano l'Iran di avere hackerato 300 università, anche in Italia Solo negli Stati Uniti, intrusioni a danno di 114 atenei; nel mondo oltre 176. Sanzionati 10 cittadini e un gruppo iraniani accusati di maxi furto di dati A 24 -RED 15:40 Il dipartimento americano del Tesoro ha annunciato sanzioni contro 10 cittadini e un'...

Usa - Trump accUsa hacker legati a Iran - violate università : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roccaraso - Stefano Di Donato assolto dal tribunale di Sulmona : era stato accUsato di hackeraggio : E' stato assolto dal tribunale di Sulmona, Stefano Di Donato , 39 anni, maestro di sci di Roccaraso , fratello del primo cittadino, accusato di essere entrato nel sistema informatico di una testata ...

Rocco Casalino M5S - nel curriculum un Master negli Usa ma l'Università nega. Lui : 'Mi hanno hackerato' : Un Master negli Stati Uniti per Rocco Casalino , capo della Comunicazione del Movimento 5 Stelle , che appare e scompare dal curriculum presentato alle primarie delle regionali lombarde del 2013 e dal ...

Bitcoin - crollo di oggi caUsato da un attacco hacker a Binance? Le criptovalute tremano : ...responsabilità del crollo delle criprtovalute oggi è stata imputata alle indiscrezioni di stampa relative ad un possibile attacco hacker che potrebbe aver subito uno dei più grandi exchange al mondo, ...

Germania : attacco hacker a governo. E Nbc rivela : nel 2016 compromessi i sistemi di 7 Stati Usa : Secondo l'agenzia Dpa, dietro ci sarebbero le spie del gruppo 'Apt28'. Negli Usa i 7 Stati colpiti sono: Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Texas e Wisconsin

Attacco hacker alle Olimpiadi invernali - per l’intelligence Usa fu la Russia : L’esercito russo avrebbe partecipato a un Attacco informatico ai danni delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud: lo rivelano al Washington Post delle fonti anonime tra funzionari degli Stati Uniti. Non solo: Mosca avrebbe anche cercato di attribuire la colpa dell’Attacco alla Corea del Nord. Il Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici aveva confermato un Attacco nelle ore precedenti alla cerimonia di ...