Usa | Trump non arretra | «Nelle scuole servono docenti e guardie armati» Video

Usa - disoccupazione sotto il 4% : non accadeva dal 2000 e Trump gongola : NEW YORK - 164mila posti di lavoro in più soltanto nel mese di aprile. Una cifra mostruosa, persino per l'economia a stelle e strisce. Una cifra che, paradossalmente, viaggia persino al di sotto di quelle che erano le aspettative degli analisti. Così com'è leggermente più basso il dato relativo alla ...

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...

L'ammissione di Trump : "Non erano fondi elettorali i soldi Usati per pagare Stormy Daniels" : Il presidente cambia versione: avrebbe rimborsato personalmente i 130mila dollari versati dal suo avvocato Michael Cohen alla pornostar

Iran - Antonio Guterres : “Sarà guerra se Trump si toglie dall’accordo nucleare”/ Le accuse del presidente Usa : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:03:00 GMT)

Trump pronto a Usare i poteri speciali : Valeria Robecco New York Scontro frontale tra Donald Trump e Robert Mueller. Il presidente americano minaccia di usare i suoi poteri a proposito del Russiagate, e il procuratore speciale dell'indagine ...

CAOS DAZI/ Le mine di Trump che rischiano di far saltare anche gli Usa : Secondo l'stat il Pil italiano sta rallentando, ma il +0,3% del primo trimestre non sfigura. Ora bisogna evitare escalation nelle guerre commerciali.

Russiagate - Trump minaccia di Usare i poteri presidenziali Le 60 domande di Mueller : Il presidente Usa si dichiara pronto a intervenire in prima persona, anche con la possibilità di licenziare qualunque dipendente della branca esecutiva

Inquinamento - rivolta contro Trump : la California e altri 17 Stati gli fanno caUsa : Inquinamento, rivolta contro Trump: la California e altri 17 Stati gli fanno causa Guida una coalizione di 18 Stati contro l’allentamento deivincoli Continua a leggere

Emissioni auto - 18 Stati americani guidati dalla California fanno caUsa a Trump : Lo scontro era nell’aria, e adesso sta per deflagrare. In seguito all’ammorbidimento dei limiti alle Emissioni dei veicoli annunciato dall’agenzia per l’ambiente americana (Epa), in deroga alla road map più stringente fissata in precedenza da Barak Obama, 18 Stati americani guidati dalla “ribelle” California hanno deciso di fare causa all’amministrazione Trump. Coinvolta anche alla stessa EPA, che ...