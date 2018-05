: Usa, in Iowa no aborto dopo 6 settimane - TelevideoRai101 : Usa, in Iowa no aborto dopo 6 settimane - NotizieIN : 23:03 | Usa, governatrice Iowa firma legge: no aborto dopo le 6 settimane - Prof_Ramonte_ : RT @MediasetTgcom24: Usa, governatrice Iowa firma legge: no aborto dopo le 6 settimane #usa -

Il governatore dell', la repubblicana Kim Reynolds, firma la legge più severa negli Stati Uniti sull', vietandolole sei, ovvero una volta che il battito cardiaco del feto è rilevato. Misure simili sono state approvate da altri Stati ma non sono entrate in vigore in seguito alla battaglia legale che si è aperta nei vari tribunali sulla loro costituzionalità.(Di venerdì 4 maggio 2018)