Usa chiedono a Cina di rusurre l'avanzo negli scambi di 200 mld : Roma, 4 mag. , askanews, Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di ridurre il loro avanzo negli scambi per l'equivalente di 200 miliardi di dollari da qui al 2020. Lo riportano diverse ricostruzioni ...

Usa e Cina concordano che bisogna intensificare dialogo commercio : Roma, 4 mag. , askanews, - Usa e Cina sembrano orientate a proseguire i negoziati sullo spinoso nodo del commercio internazionale. "Le due parti hanno riconosciuto che persistono divergenze rilevanti ...

Dazi : consenso parziale Cina-Usa - ma grandi differenze : Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un consenso su alcune questioni commerciali, concordando di dare vita a un meccanismo di lavoro per tenere strette comunicazioni all'interno dei negoziati destinati ...

Dazi : intesa Cina-Usa ma ancora distanze : 11.25 Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo su alcune aree delle dispute commerciali in corso tra le prime due economie del pianeta, ma restano ancora "grandi differenze". E' l'esito dei colloqui sul commercio di ieri e oggi a Pechino tra le delegazioni dei due Paesi, riportato dai media statali cinesi. "Le due parti hanno riconosciuto che ci sono ancora grandi differenze su alcune questioni e che devono continuare a intensificare il ...

Gli Usa alla Cina : riducete il surplus commerciale di 200 miliardi : Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di ridurre il suo surplus commerciale nei confronti di Washington di 200 miliardi di dollari entro il 2020. È questa la posizione negoziale che il team dell'...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Yacoubou trascina Schio in gara-1 - Consolini non basta a RagUsa : Fattore campo rispettato nel primo atto della Finale Scudetto 2018. Il Famila Schio vince gara-1 contro la Passalacqua Ragusa per 62-56 al termine di una partita equilibrata e che fa da preludio ad una serie che si prospetta essere molto combattuta. Grande prestazione in casa Schio per la francese Isabelle Yacoubou, che domina sotto i tabelloni e chiude con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra per il Famila chiude anche ...

Cina e Usa dialogano sui dazi - a Pechino - . Ma le posizioni sono distanti : Sentimenti contrastanti emergono anche da parte della delegazione Usa, composta sia da 'falchi' in economia, come Navarro, che da funzionari su posizioni meno oltranziste, come lo stesso Mnuchin, che ...

Cina - delegazione Usa è arrivata a Pechino per negoziare condizioni commerciali "eque" - : Una delegazione Usa è arrivata oggi a Pechino per concordare condizioni commerciali eque con la Cina. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo di volee presto ...

Dazi - delegazione Usa vola in Cina per trovare un accordo : Teleborsa, - trovare un accordo sui Dazi per scongiurare una possibile guerra commerciale tra superpotenze economiche. E' questo lo scopo degli incontri che si terranno domani e dopodomani , 3 e 4 ...

CNN segnala avvicinamento tra caccia russo e aereo militare Usa nel Mar Baltico - : Il fatto è avvenuto ieri nello spazio aereo del Mar Baltico. Secondo il canale televisivo, il caccia russo Su-27 si è avvicinato all'aereo americano tenendosi ad una distanza di 6 metri per 9 minuti. "...

Fonti : vicina liberazione di cittadini Usa detenuti in Nordcorea : Ha ricevuto una condanna a 10 anni di lavoro duro nel 2016 per spionaggio.Kim Hak-song e Kim Sang-duk, conosciuto anche come Tony Kim, lavorano entrambi per l'Università di scienza e tecnologia di ...

JP Morgan su Cina : attesa moderazione economia - tensioni Usa possibile freno a commercio : La crescita economica della Cina potrebbe essere interessata da una fase di moderazione verso la fine dell'anno. Lo ha detto, intervistato a Bloomberg TV, l'analista di JP Morgan Haibin Zhu.