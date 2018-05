Usa | disoccupazione sotto il 4% | non accadeva dal 2000 e Trump gongola

Usa - +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto

Usa : tasso di disoccupazione al 3 - 9% - minimi di fine 2000 : Secondo gli analisti il dato rafforza lo scenario economico, motivo per cui la Banca centrale americana continua ad avere basi solide per proseguire con la progressiva normalizzazione della politica ...

Usa - sussidi alla disoccupazione in aumento ma meno delle attese : Salgono ma meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 28 aprile. I "claims" sono aumentati di 2 mila unità a 211 mila rispetto alle 209 mila rivisti della ...

Usa - richieste sussidio disoccupazione ai minimi dal 1969 : Teleborsa, - In netto calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 21 aprile. I "claims" sono scesi di 24 mila unità a 209 mila rispetto ai 233 mila rivisti della ...

Usa - richieste di sussidio alla disoccupazione in lieve calo : lieve calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 14 aprile. I "claims" sono scesi di mille unità a 232 mila rispetto ai 233 mila non rivisti della settimana ...

Usa - sussidi alla disoccupazione in calo poco meno delle attese : Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 7 aprile. I "claims" sono scesi di 9 mila unità a 233 mila rispetto ai 242 mila della settimana precedente. Le attese ...

Dati macro Usa : oggi NFP e tasso di disoccupazione : Attesa: 190mila oggi escono i Dati più importanti in Usa che riguardano il mondo del lavoro. i Dati attesi sono in rallentamento rispetto a quelli della precedente rilevazione ma bisogna anche ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la disoccupazione Usa (6 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 03:43:00 GMT)

Usa - più richieste di sussidio alla disoccupazione del previsto : Teleborsa, - Aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 31 marzo. I "claims" sono saliti di 24 mila unità a 242 mila rispetto ai 218 mila rivisti della settimana ...

Sussidi disoccupazione Usa a 215.000 unità - dato più basso da 1973 : New York, 29 mar. , askanews, Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i Sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è diminuito rispetto a sette giorni ...

Usa - sussidi alla disoccupazione in calo oltre le attese : Teleborsa, - Scendono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 10 marzo. I "claims" sono calati di 4 mila unità a 226 mila rispetto alle 230 mila riviste ...